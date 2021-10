CAPANOVA GmbH: Heute startet die deutschlandweite Plakatkampagne für Müller Drogerie

Ein weiterer Meilenstein in der Firmengeschichte der jungen Lifestyle Brand CAPANOVA steht diesen Oktober mit einer großangelegten „Out-of-Home-Werbekampagne“ ins Haus.

Mit heutigem Startschuss beginnt die deutschlandweite Plakatkampagne unter dem Motto „Weil dir deine Haare wichtig sind“ mit fast 100 Plakaten in zahlreichen deutschen Städten. Vor allem in Großstädten wird an zentralen Knotenpunkten und öffentlichkeitsstarken Plakatstellen das farbefrohe, jedoch mit Absicht recht minimalistische Plakat der Marke, zu sehen sein. „Der Fokus bei der Plakaterstellung lag komplett darauf, die Produkte in den Vordergrund des Betrachters zu stellen. Wichtig war auch, dem meist männlichen Kunden, mitzuteilen, wo er seine neuen Lieblingsprodukte im Handel vorfinden kann. Aus diesem Grund findet er rechts unten auf dem Plakat den Hinweis, dass er dies in jeder Müller Filiale tun kann. Für die jüngeren Kunden haben wir einen QR-Code in das Plakat integriert, sodass auch diese Zielgruppe mit einfachem Scan per Handy in den direkten Genuss der Produkte kommt“, so der Gründer Benjamin Koch weiter.

Auf die Zusammenarbeit mit der Müller Drogeriekette, die im Sommer dieses Jahres begann und dessen weiteren Ausbau legt man bei CAPANOVA weiterhin großen Wert. Die Produkte sind mittlerweile in allen Müller Drogerie Filialen an fast 900 Standorten in ganz Europa vorzufinden. Zukünftig sollen weitere, wichtige stationäre Handelspartner hinzukommen, da sich das Produktsortiment von CAPANOVA schon bald mit zahlreichen, sehr natürlichen Produkten vergrößern wird.

Weitere Infos unter: www.capanova.com

