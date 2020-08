CAR-SPECIAL? V.27 – Mehr Zuwachs innerhalb des letzten Jahres

Ein gewisser Zuwachs an Modellen ist bei einem Produkt wie CAR-SPECIAL vollkommen normal bzw. sogar Pflicht, weil es von der Aktualisierung des Datenbestandes lebt. In den vergangenen 12 Monaten jedoch wurden so viele neue Fahrzeugzeichnungen erstellt wie noch nie: Über 9.500 Fahrzeuge sind es jetzt insgesamt, über 750 neue, maßstäbliche Aufrisse haben die Spezialisten von creativ collection im letzten Jahr veröffentlicht. Insgesamt enthält die Datenbank im Moment die Fahrzeugmodelle von 185 Herstellern. Dazu gehören PKW, Transporter, Nutzfahrzeuge, LKW, Busse, Bahnen, Anhänger, Wohnmobile, Motorräder, Boote und sogar Transportfahrräder, sogenannte Cargo-Bikes.Die Palette der Nutzfahrzeuge bzw. Transporter trägt enorm zum Wachstum bei, allein die neuen Modelle von Renault Trafic und Master in allen Varianten zählen über 160 Zeichnungen, dazu kommen über 100 Versionen des VW T6.1, über 80 des Ford Transit, der Nissan NV250 und Toyota Proace City mit jeweils über 40 Fahrzeugzeichnungen.Alle Neuzugänge ? und der komplette bestehende Datenstamm ? stehen Abonnenten des CAR-SPECIAL immer direkt nach Fertigstellung der Zeichnung in der CAR-SPECIAL-Cloud zum Download zur Verfügung.Selbstverständlich trägt auch die Erweiterung der Modellpalette um E-Fahrzeuge dazu bei. Inzwischen sind es doch einige Hersteller, die reine ?Stromer? oder Hybrid-Fahrzeuge anbieten. Wie man vielfach lesen und hören kann, ist ein bremsendes Kriterium für das breite Kundeninteresse an der E-Mobilität die unzureichende Kommunikation. Was könnte besser wirken als markant gestaltete E-Mobile die auf unseren Straßen unterwegs sind? Bei creativ collection in der CAR-SPECIAL-Cloud (car-special-cloud.de) findet man die Fahrzeugvorlage zur Gestaltung und Vorbereitung der Folierung.Das neue CAR-SPECIAL V.27 mit 900-seitigem Handbuch und DVDs erscheint im September 2020 und kann ab sofort vorbestellt werden.CAR-SPECIAL? ist ein Produkt der creativ collection Verlag GmbH. Mit der zeitnahen Bereitstellung neuester Fahrzeugdaten erfüllt CAR-SPECIAL? die professionellen Bedürfnisse der Werbe- und Beschriftungsbranche. creativ collection? bietet seinen Kunden somit langfristig Sicherheit durch ständige Aktualisierung und Erweiterung.