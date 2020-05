Cardinal – Aktuelle Nachrichten aus dem Unternehmen



– Die ghanaische Umweltschutzbehörde Environmental Protection Agency (EPA) genehmigt das Umweltverträglichkeitsgutachten (UVG) von Cardinal, mit dem das Unternehmen die Erschließungsgenehmigung für sein Goldprojekt Namdini erhält.

– Positiver Einfluss des gestärkten Goldpreises auf die Wirtschaftlichkeit des Projekts

– COVID19-Schutzmaßnahmen eingeführt

4. Mai 2020 – Cardinal Resources Limited (ASX / TSX: CDV) (Cardinal oder das Unternehmen – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/cardinal-resources-ltd/) freut sich, die neuesten Nachrichten zur Erschließung seines Goldprojekts Namdini mit 5,1 Mio. Uz* in Ghana, Westafrika, zu melden.

Stand der Projektgenehmigungen und Bewilligungen

– Juli 2018 – Start des Entwicklungs- und Dokumentationsprozesses zum Umweltverträglichkeitsgutachten (UVG)

– Dezember 2019 Cardinal reichte seinen UVG-Entwurf für die Erschließung des Projekts Namdini bei der ghanaischen Umweltschutzbehörde ein.

– Januar 2020 Die ghanaische Umweltschutzbehörde EPA schloss ihre Überprüfung des Entwurfs des Umweltverträglichkeitsgutachtens (UVG) für die Erschließung des Projekts Namdini ab. Das UVG wurde entsprechend den Vorgaben überarbeitet und im März 2020 erneut eingereicht.

– Februar 2020 Der Umsiedlungsaktionsplan wurde genehmigt. Der Plan wurde über einen längeren Zeitraum entwickelt, unter anderem mit umfangreichen Abstimmungen mit den vom Projekt Betroffenen und Vertretern mehrerer Regierungsebenen. Er wurde von allen Betroffenen unterzeichnet und anschließend von der ghanaischen Minerals Commission genehmigt.

– Februar 2020 Erteilung der Wasserlizenz, genehmigt die Nutzung von Wasser für Bauarbeiten und für den Bergbaubetrieb.

– April 2020 Die ghanaische EPA genehmigt das UVG von Cardinal und damit die Erschließung des

– Goldprojekts Namdini.

Luftaufnahmen in dem Projekt

Das Unternehmen hat für das Projekt Namdini Luftaufnahmen erstellt, die über die Website des Unternehmens unter www.cardinalresources.com.au abrufbar sind.

Wirtschaftlichkeit des Projekts

Nach der Veröffentlichung der Machbarkeitsstudie und des begleitenden NI43101-konformen technischen Berichts (ASX-/TSX-Pressemitteilung vom 28. Oktober bzw. vom 28. November 2019) wurde Gold in einer Spanne von USD 1.452 bis USD 1.757 pro Unze gehandelt.

Die Machbarkeitsstudie bewertete die Wirtschaftlichkeit des Projekts Namdini auf der Basis eines Goldpreises von USD 1.350 pro Unze, berücksichtigte jedoch auch die Sensitivität des Goldpreises in einem Bereich von USD 1.150 pro Unze bis hin zu USD 1.550 pro Unze; siehe dazu die Angaben von Cardinal in der nachstehenden Tabelle 1.

Tabelle 1 – Ergebnisse der Machbarkeitsstudie für das Projekt Namdini (ASX-/TSX-Pressemitteilung vom 28. Oktober bzw. vom 28. November 2019)

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/51725/Microsoft Word – 1 May 2020 Cardinal Company Update v15 3437-4633-1151 v 7_DEPRcom.001.png

Die prognostizierten Finanzdaten, die in der vorstehenden Tabelle 1 genannt werden, waren ursprünglich in der Machbarkeitsstudie von Cardinal enthalten (siehe ASX-Pressemitteilung von Cardinal (ASX: CDV) vom 28. Oktober 2019 mit dem Titel Machbarkeitsstudie bestätigt Namdini von Cardinal als erstklassiges Goldprojekt). Cardinal bestätigt, dass alle wesentlichen Annahmen, welche die vorstehenden prognostizierten Finanzdaten in der Machbarkeitsstudie untermauern, weiterhin gültig sind und dass keine wesentlichen Änderungen eingetreten sind.

Tätigkeit des Unternehmens

Bitte entnehmen Sie den Pressemitteilungen des Unternehmens vom 16. März 2020 und vom 30. März 2020 Informationen zur jüngsten Kontaktaufnahme durch Nord Gold.

Das Unternehmen arbeitet weiter mit dem Special Purpose Committee an der Überprüfung sämtlicher strategischen Alternativen.

COVID19

An den Standorten und Niederlassungen des Unternehmens wurden bisher keine COVID19-Fälle bestätigt; es wurde ein umfassender Maßnahmenplan eingeführt, um den Schutz unserer Mitarbeiter und Auftragnehmer zu gewährleisten. Die Sicherheit unserer Mitarbeiter, ihrer Familien und der Menschen in dem Umfeld, in dem wir tätig sind, ist und bleibt stets die oberste Priorität von Cardinal. Die Herausforderungen von COVID19 verändern sich ständig, aber wir bleiben flexibel und geeint in unseren Maßnahmen zum Erhalt der Sicherheit unserer Mitarbeiter.

Alle internationalen Reisen nach Ghana sind weiter ausgesetzt, während vor Ort in Ghana die Belegschaft auf das Personal in Schlüsselpositionen reduziert wurde. Nach Möglichkeit erfolgt die Arbeit aus dem Home Office, während die an den Standorten tätigen Mitarbeiter in begrenztem Umfang arbeiten. Obwohl die Feldarbeiten zurückgefahren wurden, arbeitet das Team des Projekts Namdini weiterhin aktiv an der Wertschöpfung für das Projekt.

ÜBER CARDINAL

Cardinal Resources Limited (ASX/TSX: CDV) ist ein westafrikanisches auf Gold fokussiertes Explorations- und Erschließungsunternehmen, das Beteiligungen an Pachtkonzessionen im westafrikanischen Ghana besitzt.

Das Unternehmen konzentriert sich auf die Erschließung des Goldprojekts Namdini und veröffentlichte am 28. Oktober 2019 seine Machbarkeitsstudie.

Das Unternehmen meldete den Abschluss der Machbarkeitsstudie, die am 28. Oktober 2019 veröffentlicht wurde. Der technische Bericht über die Machbarkeitsstudie, der gemäß National Instrument 43-101 der Canadian Securities Administrators erstellt wurde, wurde am 28. November 2019 auf SEDAR unter www.sedar.com veröffentlicht.

Cardinal bestätigt, dass ihm keine neuen Informationen oder Daten bekannt sind, die in seiner Ankündigung der Erzreserve vom 15. Oktober 2019 enthalten sind und die in der abgeschlossenen Machbarkeitsstudie des Unternehmens vom 28. Oktober 2019 und in den Informationen über die Bohrergebnisse, die in dieser Pressemeldung vermerkt sind, enthalten sind, wesentlich beeinflussen. Alle wesentlichen Annahmen und technischen Parameter, die dieser Schätzung zugrunde liegen, gelten weiterhin und haben sich nicht wesentlich geändert.

* Für das Projekt Namdini wurde eine Gold-Erzreserve von 5,1 Mio. Unzen (Moz) (138,6 Mt mit 1,13 g/t Au; Cutoff-Gehalt von 0,5 g/t) veröffentlicht, davon 0,4 Mio. Unzen nachgewiesen (7,4 Mt mit 1,31 g/t Au; Cutoff-Gehalt von 0,5 g/t) und 4,7 Mio. Unzen wahrscheinlich (131,2 Mt mit 1,12 g/t Au; Cutoff-Gehalt von 0,5 g/t).

Das Unternehmen bestätigt, dass ihm keine neuen Informationen oder Daten bekannt sind, die die in diesem Bericht enthaltenen Informationen bezüglich der Explorationsaktivitäten wesentlich beeinflussen, und alle wesentlichen Annahmen und technischen Parameter, die den Explorationsaktivitäten in diesen Marktbekanntmachungen zugrunde liegen, gelten weiterhin und wurden nicht geändert. Das Unternehmen bestätigt, dass die Form und der Kontext, in dem die Ergebnisse der sachkundigen Person präsentiert werden, gegenüber den ursprünglichen Bekanntgaben nicht wesentlich verändert wurden. Cardinal sind keine neuen Informationen oder Daten bekannt, die die in seiner Ankündigung der Erzreserve vom 3. April 2019 enthaltenen Informationen wesentlich beeinflussen. Alle wesentlichen Annahmen und technischen Parameter, die dieser Schätzung zugrunde liegen, gelten weiterhin und haben sich nicht wesentlich geändert.

