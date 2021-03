Cardiol Therapeutics beantragt ein Uplisting in den Nasdaq und erzielt über die Ausübung von Warrants und Optionen einen Erlös in Höhe von über 10 Millionen Dollar



Oakville, ONTARIO – 2. März 2021 – Cardiol Therapeutics Inc. (TSX: CRDL) (OTCQX: CRTPF) (FWB: CT9) (Cardiol oder das Unternehmen), ein Biotechnologieunternehmen, das sich mit klinischen Studien befasst und auf die Entwicklung von innovativen antiinflammatorischen Therapiemethoden für die Behandlung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen spezialisiert ist, hat heute bekannt gegeben, dass es einen Antrag auf Hochstufung der Stammaktien des Unternehmens in den Nasdaq Capital Market® (Nasdaq) eingereicht hat. Zusätzlich wurde durch die Ausübung von Warrants und Aktienoptionen ein Erlös in Höhe von mehr als 10 Millionen Dollar erzielt.

Der Nasdaq ist die führende Börse für Biotechnologieunternehmen und aus unserer Sicht ist die Zeit für Cardiol jetzt günstig, formell ein Uplisting unserer Stammaktien zu beantragen. Wir denken, dass uns eine Notierung im Nasdaq die ideale Plattform bieten wird, um unsere Führungsrolle in der Behandlung entzündlicher Herzerkrankungen weiter auszubauen und gleichzeitig das Image unseres Unternehmens bei den Anlegern aufzuwerten, erklärt David Elsley, President und CEO von Cardiol Therapeutics.

Der Erlös aus der Ausübung von Warrants und Aktienoptionen bedeutet gerade jetzt, wo wir unser klinisches Phase-II/III-Studienprogramm in den Vereinigten Staaten einleiten, eine weitere Stärkung unserer Bilanz. Mit dieser Studie, die anhand von 422 hospitalisierten COVID-19-Patienten mit einer kardiovaskulären Vorerkrankung oder Risikofaktoren für Herz-Kreislauf-Erkrankungen die kardioprotektiven Eigenschaften von CardiolRx untersuchen soll, wird es für unser Unternehmen möglich, im Laufe des Jahres 2021 über die Auswirkungen unseres führenden Arzneimittelkandidaten im Sinne einer Verringerung der wichtigsten kardiovaskulären Folgen zu berichten, meint Herr Elsley abschließend.

Die Aufnahme der Stammaktien des Unternehmens in das Marktsegment Nasdaq hängt von der Genehmigung der Börsenaufsicht des Nasdaq und von der Erfüllung der erforderlichen Notierungskriterien und -auflagen ab. Es kann nicht garantiert werden, dass einem solchen Antrag stattgegeben wird bzw. ein solcher Börsengang tatsächlich zustande kommt. Sollte die Aufnahme in den Nasdaq erfolgen, dann wird das Listing der Stammaktien des Unternehmens im OTCQX-Markt aufgehoben. Die aktuelle Notierung an der kanadischen Börse TSX will das Unternehmen aber beibehalten.

Über Cardiol Therapeutics

Cardiol Therapeutics Inc. (TSX: CRDL) (OTCQX: CRTPF) (FWB: CT9) ist ein Biotechnologieunternehmen, das sich mit klinischen Studien befasst und auf die Erforschung und klinische Entwicklung von innovativen antiinflammatorischen Therapiemethoden für die Behandlung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen (HKE) spezialisiert ist. Das Hauptprodukt des Unternehmens, CardiolRx, ist eine pharmazeutisch hergestellte orale Cannabidiolrezeptur, die aktuell im Rahmen einer Phase-II/III-Ergebnisstudie an hospitalisierten Patienten, die positiv auf das COVID-19-Virus getestet wurden, untersucht werden soll. Diese potenzielle Zulassungsstudie soll die Wirksamkeit und Sicherheit von CardiolRx als kardioprotektives Therapeutikum zur Verringerung der Sterblichkeit sowie größerer kardiovaskulärer Ereignisse bei COVID-19-Patienten mit einer kardiovaskulären Vorerkrankung oder Risikofaktoren für HKE evaluieren und den Einfluss von CardiolRx auf wichtige Marker für entzündliche Herzerkrankungen untersuchen.

Zudem plant Cardiol, einen Antrag für ein neues Prüfpräparat (IND) für eine internationale Phase-II-Studie einzureichen, in der die entzündungshemmenden und antifibrotischen Eigenschaften von CardiolRx bei Patienten mit akuter Myokarditis untersucht werden sollen. Diese Erkrankung ist nach wie vor die häufigste Ursache für den plötzlichen Herztod bei Menschen im Alter von unter 35 Jahren. Darüber hinaus entwickelt Cardiol derzeit eine subkutane Formulierung von CardiolRx sowie andere antiinflammatorische Therapien für die Behandlung der chronischen Herzinsuffizienz, die als eine der Hauptursachen für Tod und Hospitalisierung in Nordamerika mit jährlichen Versorgungskosten von über 30 Milliarden US-Dollar allein in den USA verbunden ist.

Cardiol hat vor kurzem in Kanada das Medikament Cortalex (cortalex.com) auf den Markt gebracht. Cortalex ist eine pharmazeutisch hergestellte Cannabidiolrezeptur, die für Patienten entwickelt wurde, welche Tetrahydrocannabinol (THC) vermeiden möchten oder für die eine THC-Exposition nicht empfohlen wird. Nähere Informationen über Cardiol Therapeutics erhalten Sie unter cardiolrx.com.

Vorsichtshinweis zu zukunftsgerichteten Informationen:

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Informationen“ im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Alle Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, die sich auf Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, die Cardiol Therapeutics Inc. („Cardiol“ oder das „Unternehmen“) glaubt, erwartet oder voraussieht, dass sie in der Zukunft eintreten werden, können, könnten oder werden, sind „zukunftsgerichtete Informationen“. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen können Aussagen über die Pläne des Unternehmens für klinische Studien und die Entwicklung innovativer entzündungshemmender Therapien für die Behandlung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen beinhalten. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen spiegeln die gegenwärtigen Erwartungen oder Überzeugungen von Cardiol wider, die auf den derzeit verfügbaren Informationen beruhen, und unterliegen einer Vielzahl von bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückten oder implizierten zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, und stellen keine Garantie für zukünftige Leistungen dar (und sollten auch nicht als solche betrachtet werden). Diese Risiken und Ungewissheiten sowie andere Faktoren schließen die Risiken und Ungewissheiten ein, die im Jahresbericht des Unternehmens vom 30. März 2020 genannt werden, einschließlich der Risiken und Ungewissheiten im Zusammenhang mit der Produktvermarktung und den klinischen Studien. Diese Risiken, Ungewissheiten und sonstigen Faktoren sollten sorgfältig bedacht werden, und Investoren sollten sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Informationen verlassen. Alle zukunftsgerichteten Informationen beziehen sich nur auf das Datum, an dem sie gemacht werden. Mit Ausnahme der in den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschriebenen Fälle lehnt Cardiol jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, solche zukunftsgerichteten Informationen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen.

Weitere Informationen erhalten Sie über:

David Elsley, President & CEO +1-289-910-0850

david.elsley@cardiolrx.com

Trevor Burns, Investor Relations +1-289-910-0855

trevor.burns@cardiolrx.com

