Career Star Group erreicht Meilenstein bei Umstrukturierung der Outplacement-Industrie

Career Star Group gibt Besitz einer innovativen globalen Outplacement-Plattform über den Asset-Deal von CareerArc by Gi Group bekannt.

Gi Group, eines der weltweit führenden Unternehmen, das Dienstleistungen für den globalen Personalbedarf anbietet, gab diese Woche die Übernahme des CareerArc-Karrierewechselzweigs bekannt. Gi Group ist ein historisches Mitglied der Career Star Group, die in Italien und Großbritannien mit der engagierten Outplacement-Marke Intoo und in Rumänien, Serbien, Kroatien, Montenegro und Bulgarien direkt mit Gi Group vertreten ist. Die strategische Partnerschaft besteht seit der Gründung der Career Star Group im Jahr 2012. Die Übernahme markiert den Erfolg einer langfristigen Strategie, die das Eigentum an der weltweit innovativsten und dynamischsten Plattform für Karrierewechsel innerhalb der Career Star Group sichert.

Career Star Group ist die weltweit größte Outplacement- und Karriereberatungsorganisation und ist in 102 Ländern vertreten. Die digitale globale Plattform für den Berufsübergang bietet sofortigen Zugang zu lokalen Ressourcen, interaktiven Support und Schulungen sowie eine On-Demand-Coaching-Funktion mit Spezialisten für den Berufsübergang. Die Plattform ist derzeit in Englisch, Spanisch, Deutsch und Italienisch verfügbar, wobei Französisch ab August 2020 verfügbar sein wird.

“Wir freuen uns sehr, mit unserer neuen globalen Plattform im Rampenlicht zu stehen. Wir bringen Outplacement auf die nächste Stufe mit innovativen Lösungen, die für die neue Normalität und die Zeit danach geeignet sind. Mit dem Besitz der Plattform sind wir in der Lage, weiter zu innovieren und unsere Dienstleistungen für unsere Kunden und Klienten in der sich ständig verändernden Welt weiterzuentwickeln—-, sagte Cetti Galante, Vorstandsvorsitzender der Career Star Group und Managing Director von Intoo Italien.

—-Unsere strategische Partnerschaft mit der Career Star Group hat unsere Mission, Outplacement durch Technologie weltweit zu demokratisieren, weiter vorangetrieben, indem wir den Zugang zu unserer hochmodernen digitalen Plattform in mehreren Ländern verbessert haben. Gemeinsam Teil der Gi Group und der Career Star Group zu sein, ist die nächste Stufe unserer Expansionsstrategie, und wir sind stolz darauf, Teil der Gemeinschaft zu sein”, sagte Yair Riemer, President Career Transition Services bei CareerArc.

Die Career Star Group ist eine globale Organisation, die die weltweit führenden Anbieter für Karrierewechsel und Outplacement vereint. Die Career Star Group ist in 102 Ländern vertreten und bietet multinationalen Unternehmen Zugang zu den besten Karrierewechselanbietern, unabhängig davon, wo der Personalwechsel stattfindet.

