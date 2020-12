Carema ist offizieller Android Device Reseller und Zero-Touch Enrollment Partner

Die unkomplizierte Einrichtung und Bereitstellung von unternehmenseigenen Android Geräten ist eine der herausfordernden Aufgaben für jede IT Abteilung. Die Zero-Touch-Registrierung ermöglicht es, eine beliebige Anzahl von Android-Geräten gleichzeitig bereitzustellen. So werden sie den Mitarbeitern noch leichter verfügbar gemacht. Dank der Android Zero-Touch-Registrierung kann die IT unternehmenseigene Geräte in größerem Umfang bereitstellen, ohne dass sie jedes Gerät manuell eingerichten. Nutzer nehmen einfach das Gerät aus der Verpackung und können es nach der automatischen Einrichtung direkt verwenden. Die Geräteverwaltung, Apps und Konfigurationen werden automatisch zugewiesen. Hierfür wird lediglich eine Internetverbindung benötigt. Carema ist als Android Device Reseller und Zero-Touch Enrollment Partner ab sofort der ideale Ansprechpartner. Die Zertifizierung durch Google ist der entscheidene Meilenstein für die Integration der Produkte von Point Mobile in das Zero-Touch Portal. Besuchen Sie unsere Webseite und informieren Sie sich über die Möglichkeiten, die Ihnen Zero-Touch bietet.

Zusätzlich zum Status als Zero-Touch Enrollment Partner ist Carema als Android Enterprise Device Reseller zertifiziert worden. Dies bietet exklusiven Zugang zu einer großen Community von Experten. Nutzen Sie unserer Expertise und wir unterstützen Sie in den anstehenden Projekten.

Die Carema GmbH ist einer der führenden Experten für Lösungen im Mobile Computing und ist auf den Vertrieb von mobilen Handheld-Geräten der marktführenden Anbieter im deutschsprachigen Raum spezialisiert.

Das im Jahr 2005 gegründete Unternehmen mit Sitz in Düsseldorf ist eine Tochtergesellschaft der niederländischen Carema BV. Sie bietet ihren Kunden hochleistungsfähige mobile Geräte mit umfassenden Konfigurationen sowie ergonomischem Design. Fundierte Projektkenntnisse in Transport, Logistik, Field Service, Retail und Produktion helfen bei der Unterstützung der Fachhandelspartner und Softwareanbieter.