CarLo Tour 2020

Anfang Oktober besuchte das Marketing-Team der Soloplan GmbH gemeinsam mit der Filmproduktionsfirma silberstern GmbH, Referenzkunden in ganz Deutschland. Herausgekommen sind dabei 4 einzigartige Referenzfilme, die demnächst auf den Social-Media Kanälen der Soloplan GmbH zu sehen sind.

4 Städte, 4 Kunden und 4x CarLo im Einsatz

In Hamburg, Vreden, Neustadt a. d. Aisch und Dürmentingen durfte das Team zu Gast sein und Einblicke aus dem Arbeitsalltag mit der Logistiksoftware CarLo einfangen. Dabei war von Softwarelösungen für Silo-, über Food- bis hin zu Spezialtransporten alles dabei. Die jeweiligen Transport- & Logistikunternehmen nutzen bereits seit mehreren Jahren CarLo für die erfolgreiche Abwicklung der Tourenplanung, Abrechnung, Lagerverwaltung oder Telematik.

Sie möchten gerne mehr über die Logistiksoftware CarLo erfahren?

Dann vereinbaren Sie noch heute Ihren persönlichen Präsentationstermin und kontaktieren Sie uns per Mail an vertrieb@soloplan.de, per Telefon unter +49 831 57407 300 oder über unseren LIVE-Chat.

Willkommen bei Soloplan, DEM Softwarehaus der Logistikbranche.

Die Soloplan GmbH ist einer der führenden Hersteller von Logistiksoftware. Als mittelständisches Familienunternehmen mit rund 200 Mitarbeitern entwickeln und vertreiben wir mit der CarLo?-Produktfamilie eine flexible und intuitiv zu bedienende Premiumsoftware zur effizienten Abwicklung sämtlicher Aufgaben rund um das Thema Transportmanagement.

Aufgrund unserer stetigem Wachstums haben wir im Mai 2019 unser neues Firmengebäude in Soloplan City in Kempten (Zentrale) bezogen. Mit modernsten Arbeitsplätzen und einer angenehmen Arbeitsatmosphäre in Kemptener (Zentrale), und unseren weiteren Niederlassungen in Dresden, Frankreich, Polen sowie in Südafrika bieten wir ganz persönliche Entwicklungsperspektiven. Dies auch weltweit – mit unseren Partnern oder verbundenen Unternehmen in Indonesien/Asien, Chile/Südamerika und Portugal.

In einem Softwareunternehmen zu arbeiten, bedeutet, nie stillzustehen, sich immer weiterzuentwickeln und neue Wege zu gehen. Die Welt der IT eröffnet jeden Tag neue Möglichkeiten – arbeiten Sie mit uns gemeinsam daran diese umzusetzen.