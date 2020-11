Carolin Meiser wird Personalleiterin bei EASY SOFTWARE

Personalgeneralistin mit 17 Jahren Erfahrung im ECM-Markt

Neue Konzepte für Interaktion im dezentralen Arbeitsalltag

Förderung vielversprechender Talente im eigenen Unternehmen

Nach 17 Jahren Personalarbeit bei der SER Group in Bonn ? davon 12 Jahre in führender Position ? kennt Carolin Meiser die Gegebenheiten des ECM-Markts in- und auswendig. Ab dem 16. November 2020 übernimmt sie die Führung der Personalabteilung bei EASY SOFTWARE und begleitet das Unternehmen als Spezialistin für den starken ECM-Markt, der durch COVID-19 neue Relevanz erhalten hat.

EASY gilt als Experte für Software, die dezentrales Arbeiten im Home-Office ermöglicht. Seit Frühjahr 2020 beweist EASY selbst, dass koordinierte Teamarbeit auch ohne physische Präsenz im selben Gebäude funktioniert. Wie viele andere Unternehmen steht EASY dabei vor der Herausforderung, trotz mobiler Arbeit Berührungspunkte und Identifikation mit dem Unternehmen zu schaffen. Angesichts dieser neuen Herausforderung plant Carolin Meiser, das soziale Miteinander bei EASY weiter zu fördern und vor allem Neuzugänge im Unternehmen trotz des Trends zu mobiler Arbeit bestmöglich zu integrieren.

?Auch wenn meine Branche die Gleiche bleibt, ist EASY für mich ein neues Unternehmen mit einer neuen Philosophie und einem neuen Ansatz für gemeinsame Arbeit. Ich möchte gern mit dem Unternehmen wachsen und bin keine Führungskraft, die nur von oben herab delegiert. Ich pflege einen lockeren Umgang mit meinen Teammitgliedern und bin mir nicht zu schade, auch an der Basis mitzuarbeiten. Das Personalteam hat in vielen Fällen einen anderen Blick auf Mitarbeitende oder auf neue Themen, die das Unternehmen umsetzen will. Diese anderen Blickwinkel sollten genutzt werden, um das Bestmögliche für das Unternehmen zu realisieren?, sagt Carolin Meiser.

?Als Personalgeneralistin überzeugt Carolin Meiser mit vielseitigen Stärken: Neben den nötigen Formalia als Personalchefin ist sie Expertin für Recruiting, Personalentwicklung, Personalkonzepte und mehr. Für EASY und Carolin Meiser zählen dieselben Werte: offene Kommunikation und gegenseitige Wertschätzung auf Augenhöhe. Motivierte, zufriedene und engagierte Mitarbeitende stehen immer an erster Stelle. In den letzten Jahren setzte EASY verstärkt auf die Förderung vielversprechender Talente im eigenen Unternehmen. Dieses Ziel plant EASY im Jahr 2021 mit Hilfe der neuen Personalleitung noch weiter ausbauen?, sagt Vorstand Oliver Krautscheid.

Die EASY SOFTWARE AG mit Sitz in Mülheim an der Ruhr entwickelt seit 1990 für Kunden intuitiv bedienbare, maßgeschneiderte Softwareprodukte zur Digitalisierung von Geschäftsprozessen. Diese lassen sich nahtlos in bestehende Systeme integrieren und automatisieren, mobilisieren sowie optimieren Arbeitsabläufe weltweit. EASY stellt diese Lösungen On-Premises, in der Cloud und mobil zur Verfügung.

Mit über 13.600 branchenübergreifenden Installationen ist die EASY SOFTWARE AG eines der marktführenden Unternehmen für Softwareprodukte und Softwarelösungen in Deutschland. Das Unternehmen ist in 60 Ländern aktiv und beschäftigt aktuell mehr als 393 Mitarbeiter. Die EASY SOFTWARE verfügt dabei über ein Netzwerk von rund 100 Partnern. Ihre internationalen Tochterunternehmen befinden sich in Europa, Asien und den USA.

Mit der Akquisition der Apinauten GmbH aus Leipzig, die die Multiexperience Plattform ApiOmat anbietet, hat die EASY SOFTWARE AG Ende 2018 einen bedeutenden Technologiezukauf getätigt. Dieser bietet Zugang zu neuen Kundensegmenten im attraktiven und stark wachsenden Cloud-Geschäft.

Im Geschäftsjahr 2019 erzielte die EASY SOFTWARE Gruppe Umsatzerlöse von EUR 50,6 Mio.

Weitere Informationen finden Sie unter www.easy-software.com.