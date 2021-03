Carpe Aestatem? Mit dem HDT den Sommer optimal nutzen

Seit vielen Jahren schon ist die HDT-Sommerakademie ein fest etablierter und stark nachgefragter Teil des Weiterbildungsprogramms des Haus der Technik. In 2021 jedoch erscheint diese Möglichkeit, raus zu kommen und in wunderschöner Atmosphäre etwas für die persönliche Weiterentwicklung zu tun, so verlockend wie nie zuvor. Ein vielfältiger Mix sorgt dafür, dass hier wirklich alle das passende Thema finden.

Dank des professionellen HDT-Hygienekonzepts hat außerdem die Sicherheit aller Teilnehmenden höchste Priorität. Hier zahlt sich die jahrzehntelange Expertise des HDT aus. Schließlich ist Deutschlands ältestes technisches Weiterbildungsinstitut beispielsweise nicht durch Zufall zu einem der gefragtesten Anbieter bei Themen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes geworden.

Neue Impulse erhalten, wo andere lediglich Urlaub machen

?Unser bestens bewährtes HDT-Sommerakademie-Programm umfasst neben Seminaren auch zahlreiche Aus-, Weiter- und Fortbildungen, mit denen sich wichtige berufliche Weichenstellungen vornehmen lassen?, erläutert Michael Graef, der beim HDT die Unternehmenskommunikation verantwortet, und ergänzt: ?Da die Verdichtung der Arbeit ebenso wie der Veränderungsdruck ständig zunimmt, bleiben kaum noch Freiräume, um neue Ideen zu entwickeln. Daher macht die HDT-Sommerakademie aus der Not eine Tugend, indem sie Menschen an Nord- und Ostsee sowie an weiteren ausgewählten Orten mit neuen Impulsen und direkt anwendbarem Praxiswissen versorgt.?

Zu den beliebtesten Angeboten der HDT-Sommerakademie zählt die Weiterbildung für Brandschutzbeauftragte gemäß vfdb-Richtlinie 12-09/01. ?Bereits seit 1998 bieten wir Aus- beziehungsweise Weiterbildungen im Bereich Brandschutz an, die in Inhalt und Umfang den Vorgaben der Träger der gesetzlichen Unfallversicherung und der Vereinigung zur Förderung des Deutschen Brandschutzes e.V. entsprechen. Dabei legen wir großen Wert auf die Nähe zur Praxis?, erklärt HDT-Fachbereichsleiter Dipl.-Ing. Kai Brommann.

Vielseitig wie ein Schweizer Messer

Eine Art Schweizer Messer stellt die ?Kombinierte Fortbildung für Immissionsschutz-/Störfall-, Abfall- und Gewässerschutzbeauftragte? dar. Dazu HDT-Fachbereichsleiter Stefan Koop: ?Wir vermittelt hier alle rechtlichen und technischen Neuerungen, die für Immissionsschutzbeauftragte, Störfallbeauftragte, Umweltbeauftragte, Gewässerschutzbeauftragte, Sicherheitsingenieure, Umweltmanager aber auch Behördenvertreter relevant sind. Die Veranstaltung ist somit zur Aktualisierung des Wissensstandes für Mehrfachbeauftragte Personen ideal geeignet.?

Einen weiteren wichtigen Schwerpunkt bilden die Management-Intensiv-Seminare, die im Umfeld der Pandemie von besonders hohem Nutzen sind. ?Schwierige Situationen gibt und gab es zuletzt mehr als genug. Mit unserem Seminar ?Argumentieren in Stress-Situationen? statten wir Fach- und Führungskräfte mit dem nötigen Rüstzeug aus, um künftig in ihrer Kommunikation sehr viel wirkungsvoller und gleichzeitig gelassener zu werden?, fasst Dipl.-Kff. Ute Jasper zusammen, die beim HDT unter anderem für die Bereiche Management und Arbeitsschutz verantwortlich ist.

Die Themen der HDT-Sommerakademie im Einzelnen

Die HDT-Sommerakademie beinhaltet folgende Themen:

Management-Intensiv-Seminare

Aus- und Weiterbildungen Arbeitssicherheit

Aus- und Weiterbildungen für Brandschutzbeauftragte

Ausbildungen Gefahrstoffe/Gefahrgut/Explosionsschutz

Seminare Elektrotechnik

Seminare und Wochenlehrgang Chemie/Verfahrenstechnik

Aus- und Weiterbildungen Krane/Hebezeuge, Fördermittel

Fortbildung Umweltschutz

Seminare Maschinen- und Anlagenbau

Die Gesamtübersicht der HDT-Sommerakademie findet man auf der Website des HDT: www.hdt.de/sommerakademie

Digitaler Campus hdt+

Auch an diejenigen, die nicht reisen wollen oder können, hat das Haus der Technik gedacht. Mit seinem neuen, 2020 eröffneten digitalen Campus hdt+ (www.hdt.de/hdt-plus/) bietet es zusätzlich online Weiterbildung auf höchstem Niveau, vermittelt von ausgesuchten und erfahrenen Profis. Seit neuestem geht das mithilfe der HDT-App für das Smartphone (für iOS und Android) sogar noch komfortabler und nutzbringender.

Ob vor Ort oder online ? in jedem Fall erhalten Menschen beim HDT genau die richtigen Antworten, um bei allen beruflichen Fragestellungen schnell und sicher voranzukommen. ?Das bisherige Feedback zeigt, dass der Schritt, inmitten der Pandemie einen digitalen Campus zu schaffen, goldrichtig war?, so Michael Graef.

Das HDT begleitet Menschen und Unternehmen individuell in die wissensbasierte Arbeitswelt von morgen. Mit professionellem Praxis-Know-how und beraterischer Expertise gibt Deutschlands ältestes technisches Weiterbildungsinstitut seit über 90 Jahren die richtigen Impulse, um im Wettbewerb den entscheidenden Schritt voraus zu sein. Als die gefragte Plattform für Innovation durch Wissenstransfer bietet das HDT ein beispielhaft breit gefächertes Weiterbildungsprogramm an, das sich von fachspezifischen Seminaren und Inhouse-Workshops über interdisziplinäre Tagungen bis hin zu zertifizierten Lehrgängen und Bildungsabschlüssen erstreckt. Dabei arbeitet das HDT traditionell eng mit ausgesuchten Unternehmen, Universitäten und Forschungseinrichtungen aus dem In- und Ausland zusammen.

Unter der Marke hdt+ bündelt das HDT seit einiger Zeit sein digitales Weiterbildungsangebot. Hochwertige Online-Seminare sowie Hybridformate, bei denen sich Teilnehmer online live zu einem Seminar oder einer Tagung dazuschalten können, liefern exklusiv sofort anwendbares Praxiswissen aus erster Hand ? direkt bis an den Arbeitsplatz. Der digitale Campus hdt+ bietet gegenüber gegenüber klassischen Seminaren und sonstigen konventionellen Weiterbildungsmaßnahmen viele messbare Vorteile. Der Wegfall von Reise- und Übernachtungskosten ist nur einer davon.

?

Als bedeutendes Kongresszentrum bildet das Stammhaus des HDT, das Essener Haus der Technik, darüber hinaus seit Jahrzehnten den perfekten Rahmen für Firmenveranstaltungen, Betriebsversammlungen, Messen und Roadshows. Räume unterschiedlichster Größe mit bis zu 600 Sitzplätzen, eine 500 m? große Multifunktionsfläche sowie Ausstellungsflächen von 300 m? warten mit modernster Medien- und Beleuchtungstechnik auf. Organisation und Service inklusive Top-Catering lassen keine Wünsche offen und machen jedes Event zum unvergesslichen Ereignis.