Carsten Colmorgen leitet conference & touring in Berlin

Vor seinem Engagement bei conference & touring war Carsten Colmorgen mehr als 30 Jahre in der Hotelbranche tätig und verfügt über umfassende Erfahrung und ausgewiesene Expertise in Marketing und Vertrieb.

Unter anderem zeichnete Carsten Colmorgen als General Manager des Sofitel Berlin Kurfürstendamm verantwortlich. Er leitete das Fünf-Sterne-Haus bereits unter dem Namen Concorde und begleitete die Eröffnung und das Rebranding zu Sofitel am Kudamm bis zu seinem Ausscheiden. Zuvor war er für Dorint Sanssouci Berlin-Potsdam, Millennium Resort & Hotel Stuttgart und Hilton Düsseldorf tätig. Ehrenamtlich engagiert sich Carsten Colmorgen als Vorstandsmitglied verschiedener Vereine und Arbeitsgemeinschaften – unter anderem bei den Freunden des Maison de France und der Arbeitsgemeinschaft City e. V. (agcity Berlin).

conference & touring ist seit über 30 Jahren erfolgreich auf dem Markt. Der Fokus liegt auf Meetings und Incentives, Konferenzen und Sports Hospitality. Das Unternehmen ist Teil von Kuoni Destination Management und gehört zur JTB Unternehmensgruppe.

Carsten Colmorgen: „Ich freue mich sehr, conference & touring auf dem Weg in die Zukunft führen zu können. Hilfreich dafür sind ein unbedingter Anspruch an die Qualität unserer Leistungen in Verbindung mit meiner langjährigen Tätigkeit in verschiedenen internationalen Unternehmen, sowohl im In- als auch im Ausland. Ich bin mir sicher, gemeinsam mit unseren sehr erfahrenen und kreativen Kollegen in den verschiedenen Destinationen unsere Kunden nachhaltig begeistern zu können.“