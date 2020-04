Carsten Schurig ist neuer Geschäftsführer der Löwenstark Online-Marketing GmbH

Die Geschäftsleitung der Löwenstark Online-Marketing GmbH hat Verstärkung bekommen: Seit Jahresbeginn unterstützt Carsten Schurig das bisherige Geschäftsführer-Duo Marian Wurm und Hartmut Deiwick. “Wir freuen uns, dass wir mit Carsten einen neuen strategischen Partner gewinnen konnten, der Löwenstark bereits kennt und uns somit optimal dabei unterstützt, unsere Marke und unser Unternehmen weiter auszubauen. Gemeinsam mit Carsten wollen wir uns intensiv der Steigerung unserer Beratungsqualität widmen, um unsere Kunden bestmöglich zu betreuen”, sagt Marian Wurm, geschäftsführender Gründer der Löwenstark Online-Marketing GmbH. Bei der Löwenstark Online-Marketing GmbH war Carsten Schurig seit März 2018 zunächst als Head of Sales Süd und später als Chief Sales Manager tätig, sodass er bereits bestens mit den Prozessen des Dienstleisters vertraut ist. Die Full-Service Online-Marketing-Agentur hat ihren Hauptsitz in Braunschweig und zählt deutschlandweit mehr als 150 Mitarbeiter.

Carsten Schurig hat als diplomierter Tourismus-Betriebswirt nach seinem Studium zunächst zehn Jahre bei dem Reiseveranstalter FTI in München gearbeitet und dort in verschiedenen Funktionen den Online-Vertrieb der unterschiedlichen Reisebüro-Marken sowie des Last Minute-Reiseveranstalters 5 vor Flug initiiert und verantwortet. Diese Tätigkeiten haben in ihm die Passion für Online-Marketing geweckt. Anschließend wechselte er zunächst als Key-Account-Manager und später als Leiter MediaSales zum Stadtportal muenchen.de und stellte sich damit einer neuen Herausforderung. Dort trieb er sowohl die Vermarktung des Portals als Werbeplattform als auch die Monetarisierung weiterer angeschlossener Kanäle voran. Ein Ziel seiner Tätigkeit bei muenchen.de war zudem die Umstrukturierung des Vertriebs, um das Stadtportal digital zu professionalisieren. “Schon zu dieser Zeit zählte das Online-Marketing zu meinem zentralen Aufgabengebiet, da sich insbesondere die Tourismusbranche und das Stadtmarketing immer weiter in Richtung Online-Vertrieb entwickelt hat”, schildert Carsten Schurig. Mit diesen Erfahrungen im Gepäck und um seine Passion im Online-Marketing noch mehr ausleben zu können, wechselte er auf die Agentur-Seite und wurde Teil der Löwenstark Online-Marketing GmbH.

“Mein Ziel als Geschäftsführer bei Löwenstark ist es, unsere Vertriebsmitarbeiter zu Markenbotschaftern auszubilden. Wir wollen unseren Kunden stets auf Augenhöhe begegnen und sie individuell und ganzheitlich strategisch beraten. Dafür ist es wichtig, dass wir uns mit den Unternehmen und dem jeweiligen Geschäftsmodell beschäftigen und die besten Lösungen, die unsere Agentur zu bieten hat, aufzeigen”, erklärt Carsten Schurig. Seit mehr als 18 Jahren gehört die Löwenstark-Gruppe zu den erfahrensten und erfolgreichsten Agenturen für Online-Marketing in Zentraleuropa. Die Agentur-Gruppe hat in der Zeit bereits über 5.000 Kundenprojekte realisiert und möchte diesen Erfolg auch in Zukunft weiter ausbauen.

Die Löwenstark-Gruppe ( http://www.loewenstark.com ) gehört mit über 5.000 Kundenprojekten in 18 Jahren zu den erfahrensten und erfolgreichsten Agenturen für Online-Marketing in Zentraleuropa. Rund 150 Mitarbeiter arbeiten an zehn Standorten in allen Disziplinen des Online-Marketings für nationale und internationale Kunden. Dabei werden Teillösungen wie Suchmaschinen-Optimierung, Affiliate-, E-Mail-, Social Media- und Mobile-Marketing oder auch Google Adwords-Kampagnen angeboten. Der Schwerpunkt liegt jedoch auf Gesamtansätzen unter Berücksichtigung sämtlicher erforderlicher Tools.

