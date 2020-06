caseable neben Apple erneut unter den 10 bedeutendsten Herstellern für Tablet-Hüllen gelistet

Vor kurzem ein neues Tablet oder iPad gekauft? Dann ist an caseable aktuell kaum vorbei zu kommen. Das junge Unternehmen mit Sitz in Berlin, Lauterbach und Brooklyn legt seinen Fokus auf Hüllen und Taschen für elektronische Geräte, wie etwa Smartphones, Tablets und Laptops und hat damit weltweit großen Erfolg. Bereits zum zweiten Mal in Folge wurde caseable neben den ganz großen Akteuren der Branche als Haupt-Player genannt.

?Ich bin mehr als stolz darauf, dass caseable neben Marken wie Apple, Griffin Technology und Otter Products als Top Key Player für den Markt für Mobile Accessories genannt wurde. Und das bereits zum zweiten Jahr in Folge.?, freut sich Klaus Wegener, CEO und Gründer des Unternehmens, und spricht seinen Dank aus. ?In den aktuell turbulenten und unvorhersehbaren Zeiten, könnte ich nicht dankbarer sein, mich auf ein exzellentes Team sowie unsere tollen Partner und Kunden verlassen zu können. Vielen Dank.?

Die Marktanalyse, die von Maia Research durchgeführt wurde und über die im Surfacing Magazine berichtet wurde, betrachtet die Produkte der Marken anhand ihres Schutzes, ihres Aussehens, auf welchen regionalen Märkten sie vertrieben werden, sowie vielen weiteren Aspekten. caseable wird hier wie bereits im Vorjahr unter den zehn wichtigsten Akteuren genannt.

caseable bietet seit 2010 personalisierbare Produkte in seinem Online-Shop an. Spezialisiert hat sich das Unternehmen dabei besonders auf Schutzhüllen und Accessoires für elektronische, mobile Endgeräte. Die Produkte können dabei mit vorgefertigten Designs erworben werden, sowie mit eigenen Fotos und Bildern gestaltet werden.

Eine Übersicht der Tablet-Hüllen von caseable finden Sie hier: https://caseable.com/de/de/produkte/tablets/

