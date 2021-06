CaseWare? International kündigt David Osborne als CEO und Mike Sabbatis als Vorsitzenden an, um die nächste Phase des Wachstums voranzutreiben

CaseWare International (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3209852-1&h=4135542832&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3209852-1%26h%3D3612259958%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.caseware.com%252F%26a%3DCaseWare%2BInternational&a=CaseWare+International), der weltweit führende Anbieter von Cloud-fähigen Lösungen für Wirtschaftsprüfung, Finanzberichterstattung und Datenanalyse, gab heute bekannt, dass der Vorstand des Unternehmens den erfahrenen Softwareführer David Osborne zum CEO und den Branchenveteranen Mike Sabbatis zum Vorsitzenden ernannt hat.

David bringt mehr als 25 Jahre Erfahrung in diese Rolle ein, nachdem er in leitenden Positionen in den Bereichen globaler Vertrieb, Betrieb, Geschäftsstrategie und -transformation, Unternehmensentwicklung und M&A tätig war. Zuletzt war er CEO von Virgin Pulse, dem weltweit größten SaaS-Anbieter für digitale Gesundheit und Wohlbefinden, wo er den Umsatz innerhalb von vier Jahren mehr als verdreifachte, indem er das organische Wachstum verdoppelte und zehn Unternehmen erfolgreich integrierte.

„David hat umfangreiche Erfahrung und eine nachgewiesene Erfolgsbilanz in der Führung von Softwareunternehmen bei der Produktexpansion und Markteinführungsstrategien, während er kundenorientierte Lösungen liefert, um den Kunden einen Mehrwert zu bieten und eine starke Arbeitsplatzkultur unter den Mitarbeitern zu fördern“, sagte Mike Sabbatis, Vorstandsvorsitzender.

„Ich bin begeistert und fühle mich geehrt, unser Unternehmen in die nächste Phase des Wachstums und der digitalen Transformation in der Buchhaltungs- und Wirtschaftsprüfungsbranche zu führen“, sagte David Osborne, CEO. „CaseWare hat eine 32-jährige Geschichte in der Bereitstellung innovativer Lösungen, um die komplexen Anforderungen unserer Kunden aus der Wirtschaftsprüfung und Buchhaltung zu erfüllen.“

Darüber hinaus wurde Mike Sabbatis, der in den vergangenen Monaten als leitender Berater für das Unternehmen tätig war, zum Vorsitzenden des Vorstands ernannt. In seiner Rolle wird Mike die strategische Ausrichtung des Vorstands leiten und die Geschäfts- und Aktionärsinitiativen von CaseWare aufeinander abstimmen.

Mike bringt 40 Jahre Führungserfahrung in der Softwarebranche für Wirtschaftsprüfung, Buchhaltung und Steuern mit. Zuletzt war er CEO von XCM Solutions, wo er das wachstumsstarke SaaS-Workflow-Automatisierungsunternehmen bis zum Verkauf an Wolters Kluwer führte. Darüber hinaus hatte er Positionen als CRO von RealPage, CEO von Wolters Kluwer North America und mehrere Vorstandspositionen in den Bereichen Dokumentenmanagement, operatives Risiko und interne Revision inne.

Informationen zu CaseWare International

CaseWare International Inc. ist der weltweit führende Anbieter von Cloud-fähigen Audit-, Finanzberichts- und Datenanalyselösungen für Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, Unternehmen und staatliche Aufsichtsbehörden weltweit. Mit Blick auf Effizienz, Qualität und Wertigkeit bietet CaseWare innovative Lösungen für mehr als 500.000 Anwender in 130 Ländern und in 16 Sprachen.

Medieninformation: Sue Nolan Vizepräsidentin Marketing, Tina Zappulla Sr. Globale Marketing-Managerin, E-Mail: Tina.Zappulla@caseware.com oder Sue.Nolan@caseware.com

Original-Content von: CaseWare International Inc., übermittelt durch news aktuell