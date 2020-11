Cashper Kredit für Verbraucher zur Überbrückung finanzieller Engpässe

Cashper als Marke der Novum Bank ist Spezialist für schnelle, unbürokratische Kleinkredite für Verbraucher zur Überbrückung finanzieller Engpässe.

Verbraucher benötigen Überbrückungskredite z. B. wenn unmittelbare einmalige oder laufende Ausgaben anstehen, zu deren Finanzierung der Eingang von einem oder mehreren Monatsgehältern benötigt wird. Die Kredite werden in einer Summe endfällig oder in mehreren Raten zurückgezahlt.

Cashper ist Anbieter von Minikrediten und sogenannten Kurzzeitkrediten. Das Kreditangebot umfasst Kleinkredite in einem Rahmen von 100 Euro bis maximal 1500 Euro bei einer maximalen Laufzeit von 60 Tagen.

Das Kreditangebot von Cashper ist für Arbeitnehmer als auch Rentner, Studenten und ALG-1 Empfänger erhältlich. Cashper Minikredite sind dabei grundsätzlich ohne Vorkosten.

Als spezialisiertes, lizenziertes Kreditinstitut bieten Cashper die Möglichkeit in kürzester Zeit online einen Minikredit beziehungsweise Kurzeitkredit zu beantragen, welcher in kürzester Zeit überwiesen wird. Die Standart-Laufzeiten für einen Kurzzeitkredit betragen mindestens 15 oder maximal 60 Tage.

Wofür ist der Cashper Minikredit geeignet?

Der Cashper Minikredit dient dazu, einen unerwartet aufgetretenen finanziellen Engpass zu überbrücken. Ein solcher Kleinkredit sollte jedoch NICHT für Konsumausgaben genutzt werden. Ein solches Darlehen ist nur dann geeignet, wenn der Kredit innerhalb der Darlehensfrist von mindestens 15 bis maximal 60 Werktagen auch zurückbezahlt werden kann. Es ist ein Kurzzeitkredit, also ein kurzfristiges Darlehen.

Vorteile des Cashper Minikredits:

– Schnell Geld leihen bis zu 1500 Euro

– In 5 Minuten beantragt

– Kreditentscheidung in 60 Sekunden

– In 24 Stunden auf Konto

Cashper gilt als Deutschlands günstigster Minikredit Anbieter!

Cashper ist der günstigste Anbieter für Minikredite bei Minikredit-Anbieter.de, dem unabhängigen Vergleichsportal.

Minikredit-Anbieter.de ist eine der größten Vergleichsseiten für Minikredit-Anbieter in Deutschland. Die Benutzer können auf der Website Minikredit-Anbieter.de verschiedene Angebote vergleichen.

Vollständiger Beitrag inkl. Online-Antrag Cashper unter: