CCS 365 Webinar – Azure Einstieg für den Mittelstand

Der Cloud-Spezialist CCS 365 bietet ab Oktober allen interessierten Mittelständlern einen unkomplizierten Einstieg in Azure. ?Mit unserem Webinar wollen wir in einer Live-Demonstration alle über das Potential von Azure informieren, die mit einer Umstellung auf Azure liebäugeln, aber unsicher sind bezüglich der Frage ?Wie und wann macht Azure für Sie Sinn?”?, erklärt CCS 365 Geschäftsführer Peter Reiner das neue Angebot der Münchner Cloud-Profis.

In 45 Minuten zeigen CCS 365 IT-Experten in dem kostenlosen Webinar anhand von konkreten Praxisbeispielen:

Vorteile von Windows Virtual Desktop im Vergleich zum Terminalserver

Schneller Einstieg mit Azure Backup

So einfach ist die Konfiguration von VMs in Azure

?Gemäß unserem Slogan ?Jedes Unternehmen ist anders und jeder Weg in die Cloud auch?, ist es uns wichtig, unsere Kunden bei ihrem individuellen Einstieg in Azure mit maßgeschneiderten Lösungen zu begleiten?, betont CCS 365 Geschäftsführer Walter Lang, ?eine komplette Hau-Ruck-Umstellung auf Azure ist selten sinnvoll, aber eine individuell auf ein Unternehmen ausgerichtete bewirkt dank erstaunlicher finanzieller Einsparungen oder Leistungsoptimierung der Serverstruktur oft Wunder.?

Das Webinar findet an folgenden Dienstagen ab 10.00 Uhr statt: 6.10., 20.10., 10.11. und 24.11.2020. ?Den Webinar-Link bekommt man beim Firmenmaskottchen Cloudja?, so die CCS 365 Geschäftsführer, ?hier kann man auch im Vorfeld konkrete Fragen hinterlegen, die dann im Webinar aufgegriffen werden.?

Weitere Infos und Anmeldung unter: cloudja365.de

Das CCS 365 Team ist seit 2008 spezialisiert auf Software-Lizenz-Beratung, Software Asset Management sowie umfassende Cloud-Computing-Service-Leistungen für den Mittelstand. Als Experte für Microsoft, VMware und Citrix bietet das Spezialisten-Team der CCS 365 eine alle Hersteller übergreifende Fachberatung ? exakt auf die Bedürfnisse des Mittelstands fokussiert. Ob Virtualisierung, Migration, Implementierung oder Audit-Vorbereitung, ob Microsoft Office 365, Exchange Online, Azure, Share Point etc. ? CCS 365 berät Sie kompetent, sicher und maßgeschneidert. Außerdem überzeugt die CCS 365 mit einer riesigen Auswahl an Software und Hardware Produkten im eigenen Shop. Dank unserer herausragenden Leistungen als Cloud-Spezialist gehören wir zu den wenigen Experten in Deutschland, die schon zu Gast im Executive Briefing Center (EBC) von Microsoft in Redmond/USA in 2019 waren. Weitere Infos unter ccs365.de.

CCS 365 ? Was. Wann. Wie. In die Cloud mit Strategie.