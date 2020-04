Cdiscount Fulfillment? mit brickfox

brickfox bietet das Option Fulfillment by Cdiscount an. So können Onlinehändler, die die französische Plattform über brickfox bedienen, vom Logistik-Know-How des E-Commerce-Giganten profitieren. Neben einer vereinfachten und optimierten Logistik führen erweiterte Marketing-Maßnahmen durch Clogistique zu besseren Verkaufszahlen.

Über eine Schnittstelle zum französischen?E-Commerce-Giganten Cdiscount?handeln bereits zahlreiche brickfox-Onlinehändler auf dem französischen Markt. Als einer der umsatzstärksten Online-Marktplätze Frankreichs ist Cdiscount für Onlinehändler, die internationales Terrain erobern möchten, eine durchaus interessante Plattform. Händler profitieren ? mit 11 Millionen Besuchern im Monat ? von einer enormen Reichweite und einem sehr kauffreudigen Publikum.

Neben seiner flächendeckenden Präsenz verfügt Cdiscount, das bereits seit 1998 eine zentrale Rolle auf dem französischen Markt spielt, über jede Menge Erfahrung im Bereich Logistik. Onlinehändler, die ihren E-Commerce über brickfox steuern und ihre Produkte auf Cdiscount vertreiben, können das vollumfängliche Cdiscount-Logistik-Netzwerk ab sofort nutzen. Mit Fulfillment by Cdiscount übernimmt der französische E-Commerce-Riese für seine Onlinehändler die Lagerung, Verpackung und Auslieferung ihrer Produkte. Darüber hinaus kümmert sich Cdiscount mit seinem Fulfillment-Angebot um Prozesse wie Bestellannahme und Kundenservice. Auf einen französischsprachigen Kundenservice im eigenen Haus können Onlinehändler somit verzichten. Das notwendige Französich-Repertoire reduziert sich auf das Erstellen französischer Produkttexte, die der Plattform über die?brickfox Middleware?zur Verfügung gestellt werden.

Cdiscount-Händler profitieren mit dem Fulfillment-Programm zudem von erweiterten Marketing-Maßnahmen der Plattform. Angefangen bei einer verbesserten Sichtbarkeit der Produkte auf Cdiscount.com bis zu einer schnelleren, kundenfreundlichen Auslieferung. Laut Cdiscount verzeichneten 80% der Onlinehändler, die Clogistique nutzen, einen durchschnittlichen Anstieg ihrer Verkäufe um mehr als 20%. Damit ist Cdiscount ein optimale Kanal für Onlinehändler, die ihr Multichannel-Portfolio um eine internationale Plattform erweitern möchten.

