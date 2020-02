CDU-Rechtspolitiker fordern höhere Strafen für betrunkene Gewalttäter

Die Rechtspolitiker der Union wollen schärfere Regeln und

Gerichtsurteile für Täter schwerer Straftaten durchsetzen, die unter

Alkoholeinfluss standen. “Mitunter bekommen stark alkoholisierte Täter auch bei

Straftaten mit schwersten Folgen niedrige Strafen”, sagte der Chef des

Bundesarbeitskreises der CDU-Juristen, Günter Krings, der Düsseldorfer

“Rheinischen Post” (Donnerstag). “Natürlich muss jede Strafe an die persönliche

Schuld des Täters anknüpfen, aber es muss zugleich auch die Schwere der Tat

angemessen berücksichtigt werden”, so der Vorsitzende der NRW-Landesgruppe der

CDU-Bundestagsabgeordneten. “Ich setze mich für die Anhebung der

Strafrahmenobergrenze beim Vollrauschtatbestand auf bis zu zehn Jahre

Freiheitsstrafe ein”, sagte Krings. “Dies würde den Gerichten ermöglichen, gegen

einen Täter zum Beispiel dann mehr als fünf Jahre Freiheitsstrafe zu verhängen,

wenn er im Vollrausch einen Menschen umgebracht hat.” In einem Papier der

CDU-Juristen-Vereinigung wird zudem vorgeschlagen, die seit 2017 strengere

Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (BGH) für Straftaten unter Alkoholeinfluss

auch offiziell ins Strafgesetzbuch zu schreiben. “Dies könnte Tatgerichte

beeinflussen, bei denen der aktuelle Stand der Rechtsprechung noch nicht

angekommen ist”, heißt es in dem Papier. Nach der Rechtsprechung des BGH sollen

die Gerichte den Alkoholgenuss nicht mehr strafmildernd berücksichtigen. Viele

tun es aber dennoch.

www.rp-online.de

Pressekontakt:

Rheinische Post

Redaktion

Telefon: (0211) 505-2627

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/30621/4525050

OTS: Rheinische Post

Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell