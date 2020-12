CD&R baut weltweit führenden medizinischen Kommunikationsdienstleister auf

Huntsworth erwirbt Nucleus Global

Huntsworth, ein Portfoliounternehmen von Clayton, Dubilier & Rice, hat die bereits angekündigte Übernahme von Nucleus Global abgeschlossen und damit ein weltweit führendes Unternehmen für medizinische Kommunikation geschaffen. Die Konditionen der Transaktion wurden nicht veröffentlicht.

Der Zusammenschluss mit Nucleus etabliert Huntsworth weiter als eine führende Pharma-Kommerzialisierungsplattform, die über den gesamten Lebenszyklus von Medikamenten eine Reihe von Dienstleistungen in den Bereichen Medical Affairs, Marktzugang und Marketing für große und mittelgroße Pharma- und Biotech-Unternehmen anbietet.

CD&R haben im Mai 2020 eine erste Investition in Huntsworth getätigt, die auf der langjährigen Erfahrung von CD&R bei Investitionen in Gesundheitsunternehmen aufbaut.

Informationen zu Huntsworth

Huntsworth ist eine führende Pharma-Kommerzialisierungsplattform, die eine Reihe von Dienstleistungen in den Bereichen Medical Affairs, Marktzugang und Marketing für große und mittelgroße Pharma- und Biotech-Unternehmen anbietet. Eine kleinere Kommunikationsgruppe, die verschiedene Kommunikations- und Beratungsdiensten anbietet, gehört ebenfalls zum Unternehmen. Huntsworth hat seinen Hauptsitz in London und betreibt in 20 Ländern 46 Büros mit insgesamt rund 2.000 Mitarbeitern. Weitere Informationen finden Sie unter www.huntsworth.com/ (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3010495-1&h=491889535&u =http%3A%2F%2Fwww.huntsworth.com%2F&a=www.huntsworth.com%2F) .

Informationen zu Nucleus

Nucleus Global ist eine führende medizinische Kommunikationsgruppe, die Kommunikationsstrategie, Publikationsplanung, Experten- und Patienteneinbindung, wissenschaftliches Eventmanagement, medizinische Ausbildung, interne Kommunikation, Training und klinische Unterstützung für Pharma- und Biotech-Unternehmen anbietet. Nucleus hat seinen Hauptsitz in London und ist in 14 Büros mit 800 Mitarbeitern in den USA, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum tätig. Weitere Informationen finden Sie unter www.nucleus-global.com/ (http s://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3010495-1&h=2546552694&u=http%3A%2F%2Fwww.nucleu s-global.com%2F&a=www.nucleus-global.com%2F) .

Informationen zu Clayton, Dubilier & Rice

Clayton, Dubilier & Rice wurde 1978 als eine private Investmentgesellschaft gegründet, deren Strategie darauf ausgerichtet ist, den Wert von Unternehmen in ihrem Portfolio durch die Unterstützung von langfristigem Wachstum sowie Produktivität, Kapitaleffizienz und damit verbundenen strategischen Maßnahmen zu steigern. CD&R hat seit seiner Gründung Investitionen von mehr als $ 30 Milliarden in 95 Unternehmen verwaltet, die sich über ein breites Spektrum an Branchen erstrecken und insgesamt einen Transaktionswert von über $ 150 Mrd. darstellen. Clayton, Dubilier & Rice unterhält Büros in New York und London. Weitere Informationen finden Sie unter https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=30104 95-1&h=984409153&u=http%3A%2F%2Fwww.cdr-inc.com%2F&a=www.cdr-inc.com .

