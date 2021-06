Celigo ernennt Shane Kent zum Chief Revenue Officer

Erfahrener Vertriebsleiter schließt sich erfahrenem Führungsteam an, um das Unternehmen durch die nächste Wachstumsphase zu führen

Celigo, der führende Anbieter von „Integration Platform-as-a-Service“ (iPaaS) für geschäftliche und technische Anwender, gab heute bekannt, dass Shane Kent dem Unternehmen als erster Chief Revenue Officer (CRO) beigetreten ist. Nach einem weiteren Quartal mit einem Rekordwachstum durch die Akquisition neuer Kunden sowie einer raschen Expansion bei bestehenden Kunden wird Celigo seine gesamten weltweiten Vertriebsaktivitäten unter der Leitung von Kent konsolidieren.

„Shane ist der generationsübergreifende Vertriebsleiter, den Celigo in dieser Zeit des beispiellosen Wachstums braucht“, sagte Jan Arendtsz, Gründer und CEO von Celigo. „Er verbrachte mehr als 20 Jahre damit, leistungsstarke Vertriebsteams bei Unternehmen aufzubauen, die für ihre herausragenden Leistungen im Bereich des Integration-API-Managements bekannt sind, wie Talend und OpenLegacy. Shane wird eine zentrale Rolle in Celigos Mission spielen, die führende Automatisierungsplattform für digitale Unternehmen zu werden.“

„Mit meinem Hintergrund in der iPaaS-Branche habe ich Celigo sofort als disruptive Kraft erkannt, die große Probleme der Branche auf innovative Weise löst“, sagt Shane Kent, Chief Revenue Officer bei Celigo. „Ich war beeindruckt von Celigos Marktdynamik, der Technologie, dem Führungsteam und der überwältigenden Unterstützung durch Investoren. Meine Philosophie ist –go big or go home– und ich denke, Celigo ist das nächste große Ding, das den gesamten Raum durcheinanderbringt.“

Zusätzliche Ressourcen

– Sehen Sie, wie Celigo seinen Kunden hilft, ihr Geschäft zu transformieren: celigo.com/customers (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3184740-1&h=411619283&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3184740-1%26h%3D2068814438%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fceligo.com%252Fcustomers%26a%3Dceligo.com%252Fcustomers&a=celigo.com%2Fcustomers)

– Erfahren Sie mehr über die Celigo-Plattform: integrator.io

– Werden Sie Mitglied in der Partner-Community von Celigo: celigo.com/partners (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3184740-1&h=3793214275&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3184740-1%26h%3D4072028416%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.celigo.com%252Fpartners%252F%26a%3Dceligo.com%252Fpartners&a=celigo.com%2Fpartners)

– Bewerben Sie sich bei Celigo auf eine der offenen Stellen: celigo.com/careers (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3184740-1&h=1123131165&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3184740-1%26h%3D2052204445%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.celigo.com%252Fcompany%252Fcareers%252F%26a%3Dceligo.com%252Fcareers&a=celigo.com%2Fcareers)

Informationen zu Celigo

Celigo ist die Integration Platform-as-a-Service (iPaaS) der nächsten Generation, die sowohl für IT-Experten als auch für Fachanwender entwickelt wurde und die Prozesse über Tausende von Anwendungen hinweg einfach verbindet und automatisiert. Ausgezeichnet als G2 Best Software for 2021 (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3184740-1&h=1062023012&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3184740-1%26h%3D118791627%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.celigo.com%252Fblog%252Fannouncements%252Fceligo-wins-g2-best-software-2021-award%252F%26a%3DG2%2BBest%2BSoftware%2Bfor%2B2021&a=G2+Best+Software+for+2021), ermöglicht Celigo Anwendern die schnelle Erstellung, Verwaltung und Übergabe komplexer Integrationen im großen Maßstab, was weniger IT-Ressourcen erfordert und die Gesamtbetriebskosten senkt. Für weitere Informationen und um die kostenlose Integration zu starten, besuchen Sie www.celigo.com. Folgen Sie uns auf LinkedIn, Twitter und Facebook.

Pressekontakt:

Rico Andrade

Mobil 1-650-793-3537

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/471760/Celigo_Logo.jpg

Original-Content von: Celigo, übermittelt durch news aktuell