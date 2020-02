Celonis schließt 2019 mit Rekordergebnissen ab

MÜNCHEN und NEW YORK, 30. Januar 2020 – Celonis, der Marktführer für KI-gestützte Process Mining und Process Excellence Software, hat das Jahr 2019 mit einem Rekordwachstum abgeschlossen und sein Markt-Momentum sowie sein Erfolgsrezept für die Optimierung von Geschäftsprozessen weiter gestärkt.

In der Studie (1) “Worldwide Intelligent Process Automation Market Shares 2018: Growth Led by RPA and Process Mining” vom November 2019 zeigt IDC, ein global führendes Research- und Beratungsinstitut: Process Mining war im Jahr 2018 das wachstumsstärkste Segment im Bereich der intelligenten Prozessautomatisierung. Im Rahmen des rasanten Wachstums des Process Mining Marktes, erzielte Celonis eine Steigerung der jährlich wiederkehrenden Einnahmen (ARR) um 130 Prozent.

Celonis konnte Hunderte neuer Kunden aus verschiedenen Branchen und Regionen gewinnen und zugleich sein Engagement bei Bestandskunden weiter ausbauen. Zu den im Jahr 2019 neu gewonnenen Kunden gehören: E.ON, Linde AG, ADAC, Media Markt Saturn, Deutsche Bank, Steelcase, Keurig Dr. Pepper, New Era, John Deere, Husky Energy, Autodesk, Amgen, Kimberly Clark, Southwire, Ingram Micro, Ferrero, Porsche, Reckitt Benckiser, British Telecom und Anheuser Busch Inbev.

“Weltweit erkennen Führungskräfte das Potential von Process Excellence Software und vertrauen auf Celonis, um die Effizienz ihrer Finanz-, Supply Chain-, IT-, Vertriebs- und Kundenservice-Prozesse zu verbessern”, sagt Alex Rinke, Mitgründer und Co-CEO von Celonis. “Process Mining liefert einen erheblichen Mehrwert, indem es Unternehmen dabei unterstützt, Ineffizienzen aufzudecken, Maßnahmen zur Verbesserung von Prozessen in Echtzeit zu identifizieren und diese kontinuierlich zu überwachen. Damit erreichen Organisationen optimale Resultate und eine verbesserte Kundenzufriedenheit.”

1: IDC, “Worldwide Intelligent Process Automation Market Shares 2018: Growth Led by RPA and Process Mining”: Doc # US44786219. Published Nov 2019