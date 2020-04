CENTR Brands Corp: Neuigkeiten aus dem Unternehmen



23. April 2020, Vancouver, British Columbia. – CENTR Brands Corp. (das Unternehmen) (CSE: CNTR, FWB: 303, OTC CNTRF) hat heute seine Finanzergebnisse für das am 29. Februar 2020 endende Quartal bekannt gegeben. Nachstehend finden Sie ausgewählte Finanzinformationen für das Quartal. Der vollständige Zwischenabschluss für das Quartal und die dazugehörigen Begleitunterlagen (Management Discussion and Analysis, die MD&A) sind unter dem SEDAR-Profil des Unternehmens (www.sedar.com) verfügbar.

Drei Drei

Beschreibung Monate Monate

zum 29. zum 28.

Februar Februar

2020 2019

Umsatz $234.670 $ –

Ausgaben $972.263 $415.600

Nettoverlust und ($851.207)($415.600

Gesamtergebnis für )

den

Berichtszeitraum

Gesamtvermögen $1.500.985$149.621

Gesamtverbindlichkeit$465.548 $131.239

en

Nettoverlust pro ($0,01) ($0,31)

Aktie

*Alle Beträge in kanadischen Dollar angegeben

Wir freuen uns sehr, dass wir nach dem Beginn unserer Verkaufsaktivität im August 2019 im Anschluss an das letzte Quartal ein weiteres Wachstumsquartal verbuchen konnten, meint CEO Joseph Meehan. CENTR verzeichnet Erfolge und findet Anerkennung als ein geschmackvolles Getränk mit starker Markenoptik. Wir freuen uns darauf, unser Wachstum im aktuellen wirtschaftlichen Umfeld fortzusetzen.

Über CENTR Brands Corp. CENTR Brands Corp. ist ein Unternehmen für Getränke mit Mehrwert, das alkoholfreie Getränke entwickelt und vermarktet. Der Schwerpunkt des Unternehmens ist zunächst auf die Entwicklung und den Launch einer globalen Marke für den Markt für Getränke mit Cannabidiol-(CBD) -Anreicherung gerichtet. Das erste Produkt des Unternehmens mit dem Namen CENTR ist ein kalorienarmes prickelndes CBD-Erfrischungsgetränk. www.findyourcentr.com

Weitere Informationen erhalten Sie über Joseph Meehan unter 1.604.733.1514.

Im Namen des Vorstands,

CENTR BRANDS CORP.

Joseph Meehan, Chief Executive Officer

CENTR BRANDS CORP.

200-2318 Oak St.

Vancouver, British Columbia

V6H 4J1

Diese Pressemitteilung kann bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze enthalten. Bei Verwendung in dieser Pressemeldung kennzeichnen die Wörter antizipieren, glauben, schätzen, erwarten, Ziel, planen, prognostizieren, können, planen und ähnliche Wörter oder Ausdrücke zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen können sich auf den Abschluss der Finanzierung sowie die Teilnahme bestimmter Board-Mitglieder des Unternehmens beziehen. Solche Aussagen stellen die gegenwärtigen Ansichten des Unternehmens in Bezug auf zukünftige Ereignisse dar und basieren notwendigerweise auf einer Reihe von Annahmen und Schätzungen, die, obwohl sie vom Unternehmen als vernünftig erachtet werden, von Natur aus erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen, wettbewerbsbezogenen, politischen und sozialen Risiken, Unwägbarkeiten und Ungewissheiten unterliegen. Viele bekannte und unbekannte Faktoren können dazu führen, dass Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck gebracht werden oder werden könnten. Das Unternehmen beabsichtigt nicht und übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen zu aktualisieren, um Änderungen der Annahmen oder Änderungen der Umstände oder andere Ereignisse, die sich auf solche Aussagen und Informationen auswirken, Rechnung zu tragen, es sei denn, dies ist durch geltende Gesetze, Regeln und Vorschriften vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!