Centric Add Ons für SAP HCM erleichtern die Verwaltung von Kurzarbeit

Viele Unternehmen müssen derzeit mit einschneidenden Maßnahmen wie Kurzarbeit auf die aktuelle Lage reagieren, um den wirtschaftlichen Stillstand möglichst gut zu überstehen. Personalabteilungen stehen dadurch besonderen Herausforderungen gegenüber. Als Experte für SAP HCM Add Ons kann die Centric IT Solutions GmbH hier sehr schnell Abhilfe schaffen und Personalverantwortlichen mit bewährten Lösungen gerade jetzt echte Erleichterung für ihren anspruchsvollen Arbeitsalltag bieten.

Die Centric Tools unterstützen bereits heute viele Anwender und helfen, den derzeitigen Arbeitsaufwand zu minimieren. Dazu gehört beispielsweise das Tool BTC_KUG Kurzarbeit, mit dem Centric die? Planung und Administration der Kurzarbeit zusammenbringt. SAP HCM-Anwenderunternehmen können das Tool BTC_KUG kaufen oder auch einfach für die Dauer von zwölf Monaten von Centric mieten. Weitere hilfreiche Add Ons zu SAP HCM sind u.a. das Tool Centric Tool BTC Universeller Batch Input, mit dem Anwender schnell und einfach die Infotypen 0049 Kurzarbeit und IT2003 Vertretungen per Ablaufplan pflegen können, das VBT2 Vergleichs- und Berechnungstool zur Darstellung von Abweichungen und zur Erstellung von Auswertungen zu KUG, sowie das MADAP Stammdatenprüftool zur einfachen Erstellung von Prüfregeln im Bereich KUG über die Stammdaten. Das PLK Abrechnungsprüftool enthält zudem bereits im Standard definierte Prüfregeln zu KUG.

Auch für Unternehmen, die sich derzeit nicht mit dem Thema Kurzarbeit auseinandersetzen müssen, könnte gerade jetzt der richtige Zeitpunkt für die Einführung eines Internen Kontrollsystems (IKS) für SAP HCM mit den Centric Add On Tools sein. Centric kann Interessenten hier auch online bei der ?maschinellen Einrichtung eines IKS für HCM unterstützen. Weitere Infos zu den Centric SAP HCM Add Ons unter /www.centric.eu/de/portfolio/sap-hcm/.

In den deutschsprachigen Ländern bietet Centric zahlreiche Add Ons zur Qualitätssicherung und Effizienzsteigerung der Entgeltabrechnung mit SAP? HCM samt Komplettservice, von der Datenmigration über Beratung und Schulung bis zum Support zu SAP HCM.