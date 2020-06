Centricüberträgt Geschäftsbereich Oracle JD Edwards an Steltix

Die Centric IT Solutions GmbH überträgt ihren Geschäftsbereich ?Oracle JD Edwards? zum 01. Juli 2020 an den Oracle Platinum Partner Steltix. Die Unternehmensgruppe Steltix ist mit über 150 Mitarbeitern europaweit auf den Geschäftsbereich Oracle JD Edwards fokussiert. Centric Deutschland wird sich künftig auf ihre originären Geschäftsbereiche SAP HCM und die eigenen Lösungen für das Retailgeschäft konzentrieren. Die JD Edwards Fachberater von Centric führen ihre Projekte ab Juli als Mitarbeiter der Steltix Deutschland GmbH fort und stehen den Centric-Kunden weiterhin wie gewohnt uneingeschränkt zur Verfügung.

Steven Wernike, Geschäftsführer der Centric IT Soltuions GmbH, erläutert die Ziele der Umstrukturierung: ?Mit der Konzentration auf unser jeweiliges Kerngeschäft tragen wir dem immer schnelleren Innovationstempo der Produkthersteller Rechnung. Centric und Steltix kooperieren seit geraumer Zeit in unterschiedlichsten Projekten, und unsere jeweiligen Add-on Produktportfolios ergänzen sich hervorragend. Durch die konsequente Bündelung unserer Kompetenzen in den beiden Unternehmen können wir unseren Kunden auch bei steigenden Anforderungen ihrer Systemumgebung immer genau das hoch spezialisierte Produktwissen und die erfahrenen Expertenteams bieten, die sie für ihre Projekte benötigen.?

Fabian Klose, Geschäftsführer der Steltix Deutschland GmbH, freut sich über den Zuwachs an kompetenten JD Edwards Beratern: ?Die erfahrenen Experten von Centric sind für unser Team eine große Bereicherung. Wir freuen uns natürlich auch auf die Zusammenarbeit mit den bisherigen Centric-Kunden, deren Projekte wir ohne Unterbrechung mit den gewohnten Ansprechpartnern weiterführen werden. Wir sind sicher, dass alle unsere Kunden vom vergrößerten Team profitieren werden. Damit können wir den JD Edwards Anwenderunternehmen nun noch mehr Ressourcen mit geballter Expertise für ihre Projekte jeder Größenordnung bieten.?

Über Steltix

Steltix ist ein kundenorientierter, international agierender Lösungsanbieter von hochwertigen IT-Lösungen, der Unternehmen dabei unterstützt, die Effizienz interner Prozesse zu steigern, Kosten zu reduzieren und Risiken zu eliminieren.

Als Oracle Platinum Partner mit 150 Mitarbeitern bietet Steltix nationalen Kunden die Nähe und Expertise lokaler Märkte in Europa und internationalen Organisationen das einheitliche Netzwerk für ihre IT-Vorhaben.

Steltix bietet neben zahlreichen Erweiterungen für die Produktlinien Oracle JD Edwards und Oracle Netsuite im Bereich der Europäischen Lokalisierungen und den klassischen Beratungs- und Implementierungsleistungen auch alle notwendigen Schulungen und Supportleistungen.

Centric bietet Softwarelösungen, IT Outsourcing, Business Process Outsourcing, IT- und Personaldienstleistungen. Die Kunden können sich auf ihr Kerngeschäft konzentrieren – dank der Centric IT-Lösungen und Dienstleistungen von mehr als 4.300 hochqualifizierten Mitarbeitern in Europa. Centric zeichnet sich durch seine hohe IT-Expertise in Verbindung mit langjähriger Erfahrung bei branchenspezifischen Geschäftsprozessen mit einem besonderen Fokus auf den Handel aus. Das Unternehmen sieht Innovation als Treiber nachhaltigen Wachstums und bringt Mitarbeiter, Partner und Kunden zusammen, um innovative und pragmatische Lösungen umzusetzen, die verantwortungsvolles Wachstum und Stabilität ermöglichen. Centric hat in 2018 einen Umsatz von 490 Millionen Euro und einen EBIT von 24 Millionen Euro erzielt.

In den deutschsprachigen Ländern bietet Centric zahlreiche Add Ons zur Qualitätssicherung und Effizienzsteigerung der Entgeltabrechnung mit SAP? HCM samt Komplettservice, von der Datenmigration über Beratung und Schulung bis zum Support zu SAP HCM.