centron erweitert Datacenter-Kapazitäten

centron, Anbieter von innovativen Colocation-, Cloud- und Managed-Server-Lösungen, erweitert seinen Betrieb um neue Datacenter-Standorte in Zürich. Kunden erhalten ab sofort die bewährten vServer-Lösungen von centron mit Premium Support auch mit Serverstandort in der Schweiz.

centron schafft mit dem neuen Serverstandort in Zürich zusätzlich zu den bestehenden Rechenzentren in Nürnberg, Coburg, Frankfurt am Main und Hallstadt neue Kapazitäten. Der neue Standort schafft für centron die Voraussetzung, um Kunden und Partner mit noch innovativeren Lösungen bedienen zu können. Gleichzeitig legt der Ausbau des Datacenter-Netzes den Grundstein für weiteres Wachstum in der Zukunft.

?Wir freuen uns außerordentlich, einen Server-Standort in einer so strategisch wertvollen Region in unser Portfolio aufnehmen zu dürfen?, sagt Wilhelm Seucan, Geschäftsführer bei centron. ?Dadurch erweitert sich nicht nur unser Angebot an hochwertigen IT-Flächen und Premium-Services. Letztlich ist dieser Schritt auch Beweis dafür, dass der Wachstumskurs, den wir eingeschlagen haben, der richtige ist.?

Diese Services sind am neuen Serverstandort in Zürich verfügbar:

Root Virtual SSD Server

Managed Virtual SSD Server

Hochmoderne Datacenter-Infrastruktur

Insgesamt stehen Kunden und Partnern zwei neue Server-Standorte in Zürich zur Verfügung. centron bietet dort vServer-Lösungen mit 24/7 Premium-Support an und möchte das Lösungsangebot in Zukunft weiter ausbauen. Beide Standorte verfügen neben den typischen physischen Datacenter-Sicherheitsmerkmalen über ein ISO 27001 Zertifikat und bieten somit maximale Informationssicherheit. Durch eine Carrier-neutrale Anbindung, multiple Glasfaserzuführungen, redundante Energieversorgung und mehrere Diesel-Generatoren können sich Kunden auf Spitzenwerte bei der Erreichbarkeit Ihrer IT-Systeme verlassen.

Bis zum 31.12.2020 profitieren interessierte vServer-Kunden von attraktiven Launch-Angeboten. Weitere Informationen unter www.centron.ch.

1999 gegründet, bietet die centron GmbH als Internet Service Provider innovative Lösungen aus den Bereichen Colocation, Managed Server, Cloud und Managed Webhosting an. Kunden über alle Branchen und Industrien hinweg vertrauen den hochverfügbaren, hochflexiblen und hochsicheren Online-Lösungen von centron ? vom klassischen Webhosting bis hin zur individuellen Konfiguration und professionellen Bereitstellung hochkomplexer Serverstrukturen im centron Rechenzentrum in Hallstadt bei Bamberg. Mit über 50 Mitarbeitern sorgt das Unternehmen dafür, dass Kunden schnellen, kompetenten und zielgerichteten Service erhalten ? damit jedes Projekt ein voller Erfolg wird. Weitere Informationen unter www.centron.de.