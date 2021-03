cetacea zweifach im Bereich Change Management ausgezeichnet

München, 31. März 2021 ? Zum nunmehr achten Mal hat das Wirtschaftsmagazin brand eins zusammen mit dem Marktforschungsinstitut Statista den deutschen Beratungsmarkt untersucht und die besten Consulting-Unternehmen im Jahr 2021 gekürt. Wie schon in den Vorjahren setzte sich cetacea gegen namhafte Konkurrenz durch und gehört zum vierten Mal in Folge zu den renommiertesten Beratungsunternehmen in der Rubrik Change Management.

?Wir freuen uns sehr über die erneute Spitzenposition und die überaus positiven Rückmeldungen, speziell über die unserer Kunden. Das zeigt, dass unsere Beratungssexpertise am Markt deutlich wahrgenommen wird. Zudem bestätigt es uns darin, der gestiegenen Nachfrage nach Transformations- und Restrukturierungsbedarf in unserer gewohnt hohen Qualität auch in Zukunft Rechnung zu tragen?, sagt Dr. Katja Nagel, Gründerin und Inhaberin von cetacea.

Erstmals ermittelte auch das Magazin FOCUS-BUSINESS Deutschlands beste Beratungsunternehmen in 20 Fachbereichen und 18 Branchen. Dabei wurde cetacea ebenfalls im Fachbereich Change Management ausgezeichnet und als ?Top-Berater? gelistet. ?Auch dieses Ergebnis hat uns gefreut, vor allem weil wir direkt bei der erstmaligen Auszeichnung unter Deutschlands besten Beratern sind. Gleichzeitig ist es Verpflichtung und Ansporn, unsere Position als führender Anbieter im Transition Management weiter auszubauen?, so Nagel.