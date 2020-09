CFO von Norconsult AB sprichtüber den Mehrwert für Kunden durch Umstieg auf Deltek ERP

Norconsult gehört zu den führenden Consulting-Unternehmen in den nordischen Ländern mit einem multidisziplinären Beratungsangebot. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 4.400 Mitarbeiter in Planungs- und Entwicklungsprojekten. Mit 96 Standorten in Schweden, Norwegen, Dänemark, Finnland, Island und Polen hat Norconsult auf nationaler und internationaler Ebene eine führende Rolle übernommen.

Die hohen Standards von Norconsult in der Projektabwicklung sollten in einer agilen und skalierbaren Umgebung kontinuierlich weiterentwickelt werden. In enger Zusammenarbeit mit Deltek strukturierte man die internen Abläufe auf Basis des Enterprise Resource Planning-Systems (ERP) neu.

Katarina Strivall, Chief Financial Officer bei Norconsult AB in Schweden berichtet im Interview, wie das Unternehmen den Einstieg in die digitale Transformation begonnen hat und welche Mehrwerte für Kunden dadurch geschaffen wurden.

Lesen Sie das gesamte Interview hier.

Bessere Software bedeutet bessere Projekte. Deltek ist der weltweit führende Anbieter von Unternehmenssoftware und Informationslösungen für projektbasierte Unternehmen. Mehr als 30.000 Unternehmen und Millionen von Benutzern in über 80 Ländern weltweit verlassen sich auf Deltek, um von unerreichten Möglichkeiten bei Projektanalyse, -management und -kooperation zu profitieren. Unsere branchenorientierte Kompetenz führt Projekte zum Erfolg und unterstützt Unternehmen, eine Leistung zu erreichen, die Produktivität und Umsätze maximiert. www.deltek.com