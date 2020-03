Chancen in der Krise – Social Media

In dem aktuellen GsU (Gemeinschaft sozial engagierter Unternehmen) Experten Talk interviewt Uli Bohnen die beiden Geschäftsführer von PRO-duction zu den aktuellen Chancen in der Krise.

Besonders mittellständische Unternehmen können in der Krise Boden gut machen und sollten in der Krise investieren. Welche No-Gos es gibt, exklusive Tips und vieles mehr erfahrt ihr in der aktuellen Ausgabe.

Professionell und hochwertig ? das ist das Selbstverständnis von PRO-duction. Mit unserem Comfort+Plus-Paket bist Du mit Deinen Wünschen immer auf der sicheren Seite. Unsere persönliche Beratung und unsere individuellen Angebote sind Dein Maßanzug auf dem Weg durch die Glamour-Welt des Films.

PRO-duction hat sich auf hochwertige, edle und einzigartige Filme spezialisiert. Wir bieten dazu eine ausgewählte Bandbreite an: Imagefilm, Werbefilm, TV-, Studio- und Live-Produktionen, Kinofilm und Crowdfunding Film. Falls Dein Film nicht in eine vorgefertigte Schublade passen möchte, beraten wir Dich gerne auch noch individueller.

Sofern nicht anders gewünscht, produzieren wir alle Filme auf höchstem technischen Niveau. Die von uns eingesetzten Hochleistungskameras von Arri bieten uns die Möglichkeit, perfekte Bilder für einen perfekten Film zu produzieren. Viele große Hollywood-Filmproduktionen schwören auf diese Kameras und diesen Hauch von hochwertigem amerikanischem Flair bieten wir auch Kunden in Deutschland zu fast jeder Preisspanne an!

