“Changers.com” gewinnt Pitch-Competition

Auf dem diesjährigen Hybrid-Event ?The Future Code? (TFC) am 24. Juni 2020 in Würzburg überzeugte das Berliner Startup ?Changers.com? mit ihrer Idee. Insgesamt fünf Jungunternehmen waren auf der MainStage des Events in einer Pitch-Competition gegeneinander angetreten und präsentierten in jeweils drei Minuten ihr Geschäftsmodell, ihr Produkt bzw. ihren Service. Eine Expertenjury wählte gemeinsam mit den TFC-Teilnehmern den Gewinner.

Mit ihrer Idee, betriebliche Gesundheitsförderung mit dem Klimaschutz zu verbinden und das Ganze in einer App mit Team-Wettbewerben zu ergänzen, trafen ?Changers.com? den Nerv der Zeit. ?Die mit 68% sehr klare Entscheidung der TFC-Besucher für Changers.com zeigt deutlich: Neben allen technologischen Aspekten gewinnen auch die Themen Mitarbeiter-Engagement, Nachhaltigkeit und Umweltschutz sowie das Arbeitgeberimage an Bedeutung. Meinen herzlichen Glückwunsch nach Berlin!?, so Philipp Uhl, leitender Redakteur ?Next Industry?.

Das Startup ?Changers.com? kombiniert in einer App die betriebliche Gesundheitsförderung mit dem Klimaschutz. Zusätzliche Team-Wettbewerbe regen die Mitarbeiter zu gesundheitsfördernden und nachhaltigen Aktivitäten an ? etwa das Fahrrad anstelle des Autos zu nutzen. Zusätzlich vermittelt die App Wissen in den Bereichen Ernährung, Achtsamkeit, medizinische Vorsorgeuntersuchung, Umweltschutz und Arbeitssicherheit. Für die Teilnahme und aktive Nutzung der App erhalten die Mitarbeiter Bonuspunkte, die sie in das Pflanzen neuer Bäume, Spendenprojekte oder Gutscheinen eintauschen können.

