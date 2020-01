Changzhou zählt im dritten Jahr in Folge zu den zehn größten Städten Chinas nach Pro-Kopf-BIP

Am 17. Januar 2020 gab das nationale

chinesische Statistikamt die Wirtschaftsdaten für 2019 bekannt. Diesem Bericht

zufolge gehört die Stadt Changzhou in der Provinz Jiangsu zum dritten Mal in

Folge zu den größten 10 Städten Chinas nach dem Pro-Kopf-BIP.

Changzhou aus der Vogelperspektive (PRNewsfoto/Qingdao-Regierung)

Im Zentrum des Yangtze-Deltas gelegen, war Changzhou im späteren 19. Jahrhundert

die Geburtsstätte der modernen chinesischen Industrie. Aufgrund der

industriellen Gen- und Handelstradition war Changzhou Anfang der 1980er Jahre

eine der ersten Städte, die in China die Privatwirtschaft aufnahmen. Die ruhige,

aber fleißige Arbeit in den letzten 40 Jahren hat sich gut bezahlt gemacht. Das

BIP von Changzhou erreichte im Jahr 2019 über 107,8 Milliarden US-Dollar und das

Pro-Kopf-BIP über 23.000 US-Dollar.

Die Stadt Changzhou ragt unter ihren weltweit bekannten Nachbarn Suzhou und Wuxi

mit ihrem Schwerpunkt auf der Stärkung privater Unternehmen hervor. In Changzhou

sind über 200 lokale Unternehmen als “Hidden Champions” in China gelistet, die

landesweit die meisten Marktanteile in den jeweiligen Märkten haben. Viele von

ihnen sind sogar führende Akteure auf dem globalen Markt, wie Trina Solar,

Hengli Hydraulic und Shangshang Cable.

Die marktwirtschaftliche Politik Changzhous zieht auch ausländische Unternehmen

an, die sich dort niederlassen. Ende 2019 gab es 4.000 ausländische Unternehmen

in Changzhou, von multinationalen Konzernen bis hin zu jungen Start-ups.

Um die wirtschaftliche Entwicklung nachhaltig voranzutreiben, konzentrierte sich

Changzhou auf hochtechnologische und innovative Industrielösungen unter anderem

in den Bereichen Robotik, neue Energietechnologien, fortschrittliche

Werkstofftechnologien sowie Bio- und Medizintechnik.

Changzhou hat eine Zusammenarbeit mit vielen technologisch führenden Ländern wie

Deutschland, Israel und Japan aufgebaut. Zum Beispiel gibt es 159 deutsche

Unternehmen, die sich in Changzhou niedergelassen haben, darunter 500 globale

Unternehmen wie Bosch und ThyssenKrupp.

Neben der robusten Wirtschaft bietet Changzhou weitere reizvolle Faktoren für

Investoren und Mitarbeiter. Der Immobilienpreis ist im Vergleich zu den anderen

entwickelten Städten in der Region relativ moderat. Die Stadt hat zahlreiche

Parks an fast jeder Ecke. Die Sekundarschul- und Berufsbildungseinrichtungen in

Changzhou genießen in China historisch gesehen einen hervorragenden Ruf.

Mit ihrer pragmatischen und offenen lokalen Politik gegenüber der

Privatwirtschaft und der nachhaltigen Entwicklung ist die Stadt Changzhou

optimistisch, im kommenden Jahr mehr internationale Investoren zu haben.

