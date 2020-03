Channel Factory eröffnet Büro in München zur Steigerung des Wachstums in der DACH-Region

London, GB, März 2020 – Channel Factory, weltweit führend in YouTube Brand Suitability und Video-Ad Performance, gab heute bekannt, dass Paco Panconcelli als Managing Director DACH das EMEA-Team ergänzen wird. In den Aufgabenbereich von Panconcelli fallen die Einführung von YouTube Brand Suitability auf dem DACH-Markt und die Etablierung von Channel Factory als führende Lösung für Marken und Agenturen, die ihnen die Kontrolle darüber gibt, wo ihre YouTube Video-Anzeigen geschaltet werden.

Mit dieser neuen Erweiterung und dem wichtigen strategischen Neuzugang von Panconcelli ist Channel Factory nun in den USA, Norwegen, Schweden, Dänemark, Finnland, der Ukraine, Spanien, Frankreich, Italien, Polen, Deutschland, Großbritannien, Singapur, Australien und Hongkong präsent und bietet digitalen Vermarktern auf YouTube und den Top-100-Kanälen für Brand Suitability eine markengerechte Aufstellung.

Panconcelli, der auf mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Digitalbranche zurückblicken kann, wird als Managing Director DACH mit der Aufgabe betraut, den rasant wachsenden deutschen Kundenstamm zu betreuen und das Team in der DACH-Region zu erweitern. Panconcelli hatte zuvor wichtige strategische Funktionen in einer Reihe führender Unternehmen inne, darunter Managing Director von Quantcast Deutschland, Vice President Sales bei IDG Deutschland und Director Product Management bei AOL Deutschland.

Channel Factory hilft großen globalen Marken und Agenturen wie Sony Universal, Kraft Heinz und Nivea bei der Maximierung ihrer YouTube-Werbung. Mithilfe einer proprietären Softwareplattform, die mehr YouTube-Daten nutzt als jeder andere Anbieter in der Branche, können Werbetreibende mit Channel Factory gezieltes Targeting, Brand Suitability, Individualisierung und Analysen auf YouTube umsetzen.

Die Erweiterung des Teams und des Unternehmens ist eine Reaktion auf die deutlich gestiegene Nachfrage von Werbetreibenden, die ihre stetig wachsenden YouTube-Budgets maximieren und eine konsistente Brand Suitability für ihre Video-Ads sicherstellen möchten.

Mattias Spetz, Managing Director EU von Channel Factory, erklärt: „Die Ernennung von Paco zeigt unser Engagement bei der Betreuung von Marken und Agenturen in lokalen Märkten in der gesamten EMEA-Region. Wir stellen lokale Teams zusammen, die über Sprachkenntnisse, Wissen und Beziehungen in der betreffenden Region verfügen. In Deutschland, Österreich und der Schweiz wird dadurch die Position von Channel Factory als Marktführer im Bereich der Videowerbung in sozialen Medien gefestigt.“

„Ich freue mich sehr über die Möglichkeit, eine voll funktionsfähige lokale Niederlassung und ein lokales Team für den DACH-Markt aufzubauen. Channel Factory bedient den Markt seit 8 Jahren und hat mehr als 10 Milliarden digitale Video-Ads ausgeliefert. Diese gesammelten Erfahrungen und Daten sind der Schlüssel zu unserem Erfolg beim Aufbau markengerechter und leistungsmaximierter Kampagnen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Channel Factory Deutschland wird den DACH-Kunden umfassenden Service rund um die Themen Brand Suitability, Content Alignment und Performance von YouTube-Video-Ads liefern,” sagt Paco Panconcelli, MD, Channel Factory DACH.

~ ENDE ~