Chaostage in Berlin und Erfurt Kommentar der Fuldaer Zeitung zur Situation in Thüringen (8. Februar 2020)

Im Bemühen um Schadensbegrenzung und Rückgewinnung von

Glaubwürdigkeit zerreiben sich die politischen Akteure in Erfurt und Berlin und

laufen Gefahr, den Fehleinschätzungen vor dem 5. Februar 2020 neue folgen zu

lassen. Der größte Irrtum unter den Lösungen, die nun diskutiert werden: die

Forderung der CDU, die Sozialdemokraten und Grünen in Thüringen müssten einen

Ramelow-Nachfolger aufstellen, der auch für die CDU-Fraktion wählbar sei. Zu

glauben, die Linkskoalition lasse sich auseinanderdividieren und sei bereit,

Ramelow auf dem Altar der politischen Mitte zu opfern, ist an Naivität nicht

mehr zu überbieten.

Vielleicht soll es vom Totalversagen der CDU-Bundesvorsitzenden ablenken, für

die die Thüringer Verhältnisse zu einer Existenzkrise geworden sind. Nachdem

Annegret Kramp-Karrenbauer die Parteifreunde in Erfurt unmittelbar nach der

Landtagswahl schon nicht unter Kontrolle gebracht hatte, gelingt es ihr nun, im

Chaos der Kemmerich-Wahl, erst recht nicht. Ihre Forderung nach Neuwahlen wird

nicht weiter verfolgt; AKK fehlt es an Autorität, Durchsetzungsvermögen und

Überzeugungskraft. So lässt sie sich von Mohring und seinen Fraktionskollegen

düpieren, die den Machtkampf einstweilen für sich entscheiden. Die

Kanzlerschaft, sofern sie jemals ihr Ziel war, rückt angesichts ihrer offen zur

Schau getragenen Hilflosigkeit in weite Ferne. Laschet, Merz und Spahn scheinen

sich – so lassen sich ihre Auftritte interpretieren – längst in Lauerstellung zu

befinden.

Nicht viel besser ist es derzeit um die FDP bestellt: Der Kurs von Parteichef

Lindner, der angeblich grünes Licht für die Wahl Kemmerichs mit AfD-Stimmen

gegeben hatte, irritiert auch viele Liberale. Für seinen Fehler mag er sich

gestern im Vorstand die Absolution geholt haben. Doch wie es beim Wähler

aussieht, das ist eine ganz andere Frage. Ruhe jedenfalls dürfte auch bei den

Liberalen vorerst nicht einkehren, zumal Kemmerich gestern seinen Rücktritt

verschob und das Interesse an einer Neuwahl angesichts der jüngsten

Umfrageergebnisse schwinden dürfte.

Insofern hat auch CDU-Landeschef Mohring Unrecht, wenn er sagt: “Neuwahlen lösen

die schwierige Situation in Thüringen nicht auf.” Das Gegenteil ist anzunehmen,

denn wahrscheinlich gäbe es mit einer absoluten Mehrheit von Linken, SPD und

Grünen glasklare Verhältnisse. Das mag für viele mit Blick auf manchen

Alt-SEDler mit Stasi-Vergangenheit in der Fraktion eine Katastrophe sein. Doch

so funktioniert eben Demokratie – und sie würde es auch aushalten. Gleichwohl

kann der Weckruf für Berlin schriller nicht sein: Orientiert euch endlich wieder

mehr an den Bedürfnissen und Nöten der Menschen, sonst werden die Thüringer

Chaostage irgendwann kein singulärer politischer Betriebsunfall mehr sein. /

Bernd Loskant

Pressekontakt:

Fuldaer Zeitung

Bernd Loskant

Telefon: 0661 280-445

Bernd.Loskant@fuldaerzeitung.de

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/79740/4514710

OTS: Fuldaer Zeitung

Original-Content von: Fuldaer Zeitung, übermittelt durch news aktuell