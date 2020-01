ChatBot4You – leistungsstarkes Baukastensystem für individuelle ChatBots (FOTO)

ChatBots bieten schon heute für eine Vielzahl von Unternehmeneine große Unterstützung im Tagesgeschäft. Die Kundenbeziehung kann durch denEinsatz von ChatBots nachhaltig optimiert werden. Auch lassen sich durch dieintelligenten ChatBots viele Prozesse innerhalb des Vertriebs automatisieren.

Kosten sparen und Kundenservice optimieren

Schon heute profitieren zahlreiche Unternehmen von der Einbindung eines ChatBots

auf ihrer Internetseite. Erste Kundenanfragen werden vollautomatisch

beantwortet, sodass das Unternehmen sich jederzeit präsent und erreichbar zeigen

kann. Der Kundenservice wird nachhaltig verbessert und gleichzeitig kann eine

Kostenersparnis realisiert werden.

Die Kunden sind in der Lage, sich unkompliziert und bequem einen ersten Eindruck

von dem Unternehmen zu verschaffen und die Dienstleistungen und Produkte ohne

langes recherchieren kennenzulernen. Der Kunde tritt mit dem Unternehmen in

einen direkten Dialog und erfährt so eine umfassende und persönliche Betreuung.

Langes Suchen nach Informationen auf unübersichtlichen Webseiten oder den FAQs

gehört mit den cleveren ChatBots der Vergangenheit an.

Die Einsatzbereiche für die ChatBots sind nahezu unbegrenzt. Sie bieten überall

dort Vorteile, wo eine Kommunikation zwischen dem Unternehmen und seinen Kunden

erfolgt. Dies können beispielsweise sein:

– die Webseite eines Unternehmens

– die Supportseite eines Unternehmens

– der Online-Shop eines Unternehmens

– innerhalb der organisatorischen Prozesse wie zum Beispiel einer

Ticketbuchung

– der persönlichen Kaufberatung während des

Online-Shoppingerlebnisses

Die ChatBots sind in der Lage, einen beeindruckenden Beitrag zu dem Erfolg eines

Unternehmens zu leisten. Mit der richtig koordinierten Zusammenarbeit von

Mitarbeitern und ChatBot lässt sich so das Kundenerlebnis immens steigern.

ChatBot4You – Der unkomplizierte Einstieg in die Welt der ChatBots Der Einstieg

in die Welt der ChatBots wird durch die Plattform ChatBot4You einfach und

unkompliziert gestaltet. Mensch und Maschine treten hier über die Live-Chat

Funktionen in eine perfekte Kooperation.

Darüber hinaus ist ein ChatBot, der auf einer Webseite eingerichtet wird, in der

Lage Kundendaten zu sammeln und trägt somit zu einer beständigen

Weiterentwicklung und Aktualisierung des Datenbestandes bei. Es findet ein

überwachtes Lernen statt, der Unternehmer bringt dem ChatBot bei, über welche

Informationen dieser verfügen muss. Der ChatBot kann somit speziell für

Fachbereiche konzipiert und trainiert werden, sodass er eine wahre Koryphäe auf

seinem Gebiet wird.

Es ist wichtig zu betonen, dass kein menschlicher Mitarbeiter durch den ChatBot

ersetzt werden soll. Für längere und ausgedehnte Kundengespräche sind immer noch

die Mitarbeiter zuständig. Allerdings nimmt der ChatBot effektiv einen großen

Arbeitsaufwand ab, indem er dringende Fragen rund um die Uhr beantwortet. Die

Mitarbeiter werden entlastet und die Kunden finden zu jeder Zeit einen schnellen

und verlässlichen Kontaktpunkt.

Der ChatBot ist so individuell wie jedes Unternehmen. Er wird mit eigenen Fragen

und Antworten trainiert, die exakt auf den jeweiligen Einsatzbereich abgestimmt

werden können. Falls nötig, bietet der ChatBot Kontakt-Alternativen oder stellt

direkt den Kontakt zu einem Mitarbeiter her.

Die Plattform ChatBot4You ist darauf angelegt, dass Unternehmen, die bisher noch

nicht auf den Einsatz von ChatBots gesetzt haben, einen leichten und

unkomplizierten Start erfahren. Bereits nach wenigen Minuten ist der erste

ChatBot, der die wichtigsten Fragen beantworten kann, bereit für seinen Einsatz.

Der eigene Bestand an Daten wächst kontinuierlich, der ChatBot wird laufend

optimiert und der Einsatzbereich durch das Zusammenspiel von Kunde, Maschine und

Unternehmen stetig erweitert.

Unabhängig davon, ob es sich um eine Termin-Reservierung, tagesaktuelle Angebote

oder einen FAQ-ChatBot handelt – die ChatBot4You Plattform eignet sich für alle

erdenklichen Anwendungsgebiete. Die Integration in die eigenen Prozesse eines

Unternehmens ist dank der API-Schnittstelle ohne großen Aufwand umsetzbar.

Abgerundet wird das professionelle Angebot von ChatBot4You durch vielseitige

Partnerprogramme für Agenturen und Reseller.

Die Internet World Expo 2020 – Treffen Sie uns vor Ort In München findet im Jahr

2020 bereits zum 24. Mal die renommierte Ausstellung INTERNET WORLD EXPO statt.

Dabei handelt es sich um eine Informationsplattform für Unternehmen und Händler,

welche die Zukunft ihres Business durch fortschrittliche

Digitalisierungsprozesse sichern möchten.

Wir freuen uns, Sie persönlich auf der INTERNET WORLD EXPO am 10. und 11. März

2020 in München, kennenzulernen. Sie finden uns an Stand E066.

Lernen Sie uns persönlich kennen und nehmen Sie aus unserem Fachvortrag

wertvolle Informationen mit.

Die Plattform ChatBot4You unterstützt bei der unkomplizierten Erstellung von

individuellen, KI-basierten ChatBots. Besonders hinsichtlich des aktuell

herrschenden Fachkräftemangels bietet der ChatBot im KMU Bereich, dem

Kundenservice sowie allen E-Commerce basierten Ebenen des Geschäfts wertvolle

und innovative Unterstützung mit Zukunft.

Create your own Chat Bot

www.chatbot4you.io – Plattform für die einfache Erstellung von KI-unterstützten

ChatBots

Pressekontakt:

Matthias Steube

www.chatbot4you.io

info@conrat.de

05651 9529126

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/139188/4504808

OTS: ConRat WebSolutions GmbH

Original-Content von: ConRat WebSolutions GmbH, übermittelt durch news aktuell