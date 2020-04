CHECK24 Shopping | Marktplatz Schnittstelle

CHECK24 Shopping Schnittstelle ? Mit brickfox Multichannel eCommerce bedienen Onlinehändler den Marktplatz von Deutschlands größtem Vergleichsportal. 15 Mio. Bestandskunden und monatlich 4.5 Mio. Unique User zählt CHECK24 aktuell ?. potentielle Käufer, die Onlinehändler über die brickfox-CHECK24-Shopping-Schnittstelle erreichen können.

Mit der bidirektionale Marktplatz-Schnittstelle zu CHECK24 Shopping generieren Sie mehr Online-Reichweite für Ihre Produkte und automatisieren gleichzeitig Ihre Verkaufsprozessen. Sie profitieren von einem kanalspezifischen Produktdaten-Management, einer übersichtlichen Sortimentsteuerung über verschiedene Onlinekanäle hinweg und von einem intelligenten Bestell- und Bestandsmanagement. So reichern Sie Ihre bestehenden Produktdaten in brickfox nach CHECK24 Anforderungen an und übergeben sie automatisiert ? nach Ihren individuellen Regeln ? an den Marktplatz. Im Fall einer Bestellung werden alle relevanten Daten an Ihr produktführendes System zurückgespielt und sämtliche Systeme innerhalb der brickfox Landschaft aktualisiert. Da Onlinehändler über brickfox neben CHECK24 Shopping in der Regel weitere Marktplätze und Onlineshops steuern, verfügt die Software über ein kanalübergreifendes Bestell- und Bestandsmanagement und smarte Features wie die virtuelle Bestandsführung pro Kanal. Diese garantieren eine optimale Aussteuerung Ihrer Angebote und verhindern Überverkäufe.

JETZT ANFRAGEN!

Das könnte Sie auch interessieren:

brickfox im WEBINAR kennenlernen

brickfox in 30-TAGE-DEMO testen

Case Studies ? Einsatzmöglichkeiten & Features

Die brickfox GmbH mit Sitz in Stuttgart zählt zu den führenden Unternehmen für E-Commerce Solutions. Mit der brickfox E-Commerce Cloud entwickelte brickfox eine Allround – Lösung für den Onlinehandel, die Multichannel-Vertrieb effizient gestaltbar macht und eine reibungslose Prozesssteuerung ermöglicht. Die brickfox E-Commerce Cloud verbindet Warenwirtschaft, PIM und Vertriebskanäle unterschiedlicher Formen und vereint somit alle Komponenten eines ganzheitlichen Onlinehandelsmodells. Dem Onlinehändler wird dadurch die zentrale Administration aller Prozesse innerhalb eines Systems ermöglicht. Erfolgreiche B2B und B2C Onlinehändler aus unterschiedlichen Branchen schätzen den hohen Automatisierungsgrad bei Standardprozessen, die flexible Anpassbarkeit der Software sowie deren problemlose Integration in bestehende Infrastrukturen. brickfox bietet Onlinehändlern die Möglichkeit, das gesamte Potential des E-Commerce auszuschöpfen.