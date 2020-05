Checkmarx ist Leader im Gartner Magic Quadrant für Application Security Testing 2020

München – 5. Mai 2020 – Checkmarx, einer der weltweit führenden Anbieter von Software-Security-Lösungen für DevOps, gibt bekannt, dass das Unternehmen im Gartner Magic Quadrant for Application Security Testing 2020 im dritten Jahr in Folge als “Leader” eingestuft wurde.

Der Report stellt fest, dass “sich der AST-Markt mit Blick auf moderne Anwendungsdesigns und den zunehmenden Einsatz von DevSecOps weiterentwickelt hat. Security- und Risikomanagement-Verantwortliche werden in engeren Zeitrahmen komplexere Anwendungen testen müssen, was in den SDLC integrierte und automatisierte AST-Lösungen erfordert.”1

Checkmarx bietet eine branchenführende, ganzheitliche Software-Security-Lösung, die statische Application-Security-Tests (SAST), interaktive Application-Security-Tests (IAST), Software-Composition-Analysen (SCA) sowie Awareness-Trainings und Entwickler-Schulungen nahtlos in DevSecOps integriert. Die Lösung ist On-Premises, in der Cloud oder für hybride Umgebungen verfügbar.

“Unser Ziel ist es, als Vorreiter im Markt innovative Lösungen zu präsentieren und herausragende Security fest in der Software-Entwicklung zu verankern”, erklärt Emmanuel Benzaquen, CEO von Checkmarx. “Der Fokus von Checkmarx liegt ganz klar darauf, unsere Kunden bei der Einführung automatisierter Security-Scans im Rahmen der DevOps-Prozesse zu unterstützen. So können sie die Sicherheit und Qualität ihrer Software verbessern, ohne die Entwicklungsprozesse zu verlangsamen. Wir sind überzeugt, dass die Einstufung als “Leader” im Gartner Magic Quadrant ein Beleg für den Mehrwert ist, den wir unseren Kunden bieten. Es freut uns ungemein, dass wir diese Auszeichnung im dritten Jahr in Folge erhalten haben.”

Auch die Kunden zeigen sich mit den Lösungen von Checkmarx zufrieden. Die Gartner Peer Insights dokumentieren die Kundenzufriedenheit auf der Basis verifizierter Bewertungen und Peer-Reviews von IT-Experten großer Unternehmen. Zum 1. Mai 2020 enthielten die Reviews der Checkmarx-Kunden folgende Aussagen:

– “Mit Checkmarx CxSAST konnten wir unsere Security-Mechanismen deutlich früher im Build-Prozess verankern. Dies ermöglicht es unserem Team, Anwendungen wesentlich schneller bereitzustellen.” – Security Analyst, Finanzwesen [zum vollständigen Review (EN)]

– “Wenn die Entwickler in Ihrem Unternehmen noch keine festen Security-Standards für ihre Builds definiert haben, wird Ihnen das Toolset von Checkmarx ganz neue Möglichkeiten eröffnen – sowohl mit Blick auf die Integration in die bestehenden Pipelines als auch auf die Bereitstellung relevanter Trainings über Codebashing.” – Application System Analyst, Finanzwesen [zum vollständigen Review (EN)]

– “Die Checkmarx Produkte sind für unser Unternehmen eine unschätzbare Hilfe. Sie sind ein Schlüsselelement für die Planung und Entwicklung unserer AppSec-Strategie.” – Senior Security Architect, Kommunikationsbranche [zum vollständigen Review (EN)]

– “Die Scan-Lösung CxSAST ist ein großartiges Produkt. Wir setzen sie On-Premises ein. Gerade im Zusammenspiel mit dem Secure-Coding-Training Codebashing überzeugt die Plattform als Komplettlösung für Unternehmen jeder Größe.” – Senior Security Architect, Finanzwesen [zum vollständigen Review (EN)]

Interessierte Leser können sich den Report “Gartner Magic Quadrant for Application Security Testing 2020” hier herunterladen: https://info.checkmarx.com/gartner-mq-2020

1 – Gartner, 2020 Magic Quadrant for Application Security Testing, Mark Horvath, Dionisio Zumerle, Dale Gardner, 29. April 2020

Gartner Disclaimer:

Gartner empfiehlt keinen der Lösungsanbieter, Produkte oder Dienstleistungen in seinen Forschungsbeiträgen, und rät Technologiebenutzern nicht, ausschließlich solche Lösungsanbieter mit den höchsten Bewertungen oder bestimmten Auszeichnungen zu wählen. Forschungspublikationen von Gartner stellen Meinungen des Gartner Forschungsinstituts dar und sind nicht als Tatsachenfeststellung zu werten. Gartner schließt alle ausdrücklichen oder stillschweigenden Gewährleistungen hinsichtlich dieser Studie inklusive Tauglichkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck, aus.

Gartner Peer Insights Customers” Choice basiert auf den subjektiven Meinungen einzelner Endkunden-Reviews, Bewertungen und Daten. Sie geben weder die Meinung von Gartner oder seinen Partnern wieder, noch stellen sie eine Empfehlung durch sie dar.