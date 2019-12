Chef der Wirtschaftsweisen kritisiert die Steuerpläne des SPD-Chefs

Der Chef der Wirtschaftsweisen, Christoph Schmidt, kritisiert

die Steuerpläne des neuen SPD-Chefs Norbert Walter-Borjans. “Wer Steuern erhöht,

sendet negative Signale an die Personengesellschaften, die Arbeitsplätze

schaffen. Man kann Leistungsträger kaum zu mehr Leistung und unternehmerischem

Risiko ermutigen, wenn man sie zugleich schröpft”, sagte Schmidt der

Düsseldorfer “Rheinischen Post” (Dienstag). “Da muss man den SPD-Chef schon

fragen: Ist es besser, einen bescheidenen Teil von einem großen Kuchen zu

erhalten – oder einen etwas größeren Teil von einem kleineren Kuchen?” Gut sei

nur, dass Norbert Walter-Borjans “wenigstens offen sagt, dass er Gutverdiener

stärker belasten will. Das macht transparent, wohin die Reise geht”. Schmidt

betonte weiter: “Wir haben im historischen Vergleich mit die höchste

Steuerbelastung, die Abgaben sind in der Ära Merkel stärker gestiegen als das

Wirtschaftswachstum. Weitere Erhöhungen halte ich in dieser Situation nicht für

angezeigt.” Im Gegenteil müssten die Steuern gesenkt werden: “Es wird höchste

Zeit für eine Reform der Unternehmenssteuer, weil viele Länder um uns herum die

Steuern gesenkt haben. Deutschland wird dadurch im internationalen Wettbewerb

nach unten durchgereicht.” Schmidt bekräftigte seine Forderung, den Soli rasch

und komplett abzuschaffen. “Das entlastet Personengesellschaften, es hilft der

Konjunktur. Und der Staat löst endlich ein Versprechen ein, der Soli sollte

schließlich befristet sein.” Der neue SPD-Chef Norbert Walter-Borjans fordert

eine Einkommensteuerreform, wonach der Spitzensteuersatz auf rund 50 Prozent

angehoben werden soll.

