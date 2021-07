Chemesis International Inc. kündigt Vertriebs- und Marketingpartnerschaft mit Cannaballers an



Ein robustes Produktportfolio, das 5 CBD-Marken umfasst, die landesweit in den USA bekannt sind

8. Juli 2021

Vancouver, BC – Chemesis International Inc. (das Unternehmen) (CSE: CSI) (OTC: CADMF) (FRA: CWAB) gibt bekannt, dass es eine Vertriebs- und Marketingpartnerschaft (die Partnerschaft) mit Cannaballers, einem Eliteteam erfahrener CPG-Experten, unterzeichnet hat.

Die Partnerschaft mit Cannaballers ermöglicht es Chemesis, die revolutionäre VICKI AI CBD-Plattform noch effektiver auf den Markt zu bringen. Das Cannaballers-Team wird daran arbeiten, ein Marketingprogramm zu entwickeln, dass die Technologie von VICKI nutzt. Das Programm wird mit vielfältigen Produktsets und Platzierungen beginnen, um Daten zu sammeln und zu analysieren und eine Roadmap für die Skalierung der Einführung der VICKI-Plattform zu erstellen.

President Josh Rosenberg erklärte: Diese Daten ermöglichen Chemesis, seine Maschinen mit datengesteuerten Erkenntnissen auf der Grundlage der Verbraucherpräferenzen einzusetzen. Diese Erkenntnisse sind der Schlüssel zum Erfolg jeder Bereitstellung. Die Daten werden dazu verwendet, alle VICKI-Platzierungen zu optimieren, um die höchstmögliche Rendite zu gewährleisten. Die Partnerschaft ist für alle Seiten großartig, denn sie bietet Einzelhändlern die Unterstützung, die sie für die Steuerung oder den Einstieg in die Kategorie benötigen; Händler bekommen die Möglichkeit, automatisierte Nachschubbestellungen und Datenmuster zu erhalten; und Verbraucher profitieren von der Bildung, Interaktion, den Premium-Inhalten und den zeitsparenden Vorteilen, die die VICKI AI-Plattform bietet.

Die starke Präsenz von Cannaballers in der Fitness-Branche passt zu den Zielbranchen von Chemesis – Fitness, Gesundheitswesen und hochfrequentierter Einzelhandel. Darüber hinaus hat Cannaballers Zugang zu einem breiten Portfolio von Einzelhandelsketten, was die Ausweitung des Programms auf neue Teststandorte und Demografien ermöglicht. Dies ermöglicht eine größere Vielfalt an Kanälen, um die richtigen Produkte zu identifizieren und den richtigen Standorten zuzuordnen, während gleichzeitig eine umfangreiche Datenbank mit Verbraucher- und Verkaufsinformationen aufgebaut wird.

Angesichts der Herausforderungen, denen sich der traditionelle Einzelhandel gegenübersieht, verschärft durch COVID-19 und Arbeitskräftemangel, ist der unbeaufsichtigte Raum des autonomen Einzelhandels der Weg in die Zukunft für eine gefragte, aber unüberschaubare Produktkategorie mit einer typischen Schwundrate von über 40 %, meinte Melissa Loomis, Chief Officer of Supply Chain von Cannaballers Sales & Marketing.

Über Cannaballers Inc.

Cannaballers Sales & Marketing ist ein Eliteteam erfahrener CPG-Experten und Beratern in der CBD-Branche. Cannaballers versiertes Team von erfahrenen Vertriebs-, Distributions- und Marketing-Leitern arbeitet mit einem umfangreichen Netzwerk von nationalen Maklerpartnern zusammen, die Zugang zu den meisten Einzelhandelsketten sowie zu unabhängigen Einzelhandelsmöglichkeiten in allen Handelskanälen bieten. Cannaballers hilft Unternehmen sich von der Medienlandschaft abzuheben, indem sie ihre Wirkung und Markenbekanntheit mit Prominenten- und Influencer-Marketing steigern.

Über Chemesis International Inc.:

Chemesis International Inc. (CSE: CSI) (OTC: CADMF) ist ein Cannabisunternehmen mit Geschäftsschwerpunkt in den Vereinigten Staaten, das in mehreren Staaten operiert und sich auf Einzelhandelslösungen auf Basis künstlicher Intelligenz (KI) spezialisiert hat. Das Unternehmen hält derzeit die Exklusivrechte an einem KI-basierten Kiosk, der in stark frequentierten Bereichen wie Einkaufszentren, Sportstadien, Transitknotenpunkten, Arbeitsstätten und großen Firmenzentralen aufgestellt werden kann.

Chemesis hält die Exklusivrechte an der Einzelhandelslösung VICKI Intelligent Self-Checkout für den Verkauf von Cannabisprodukten in ganz Nordamerika. Ausgestattet mit künstlicher Intelligenz und anderen modernen Technologien, ist VICKI die moderne Alternative zur herkömmlichen Verkaufserfahrung und die erste Lösung für den Einzelhandel.

Investor Relations:

ir@chemesis.com

1 (604) 398-3378

