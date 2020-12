Chemesis International Inc. schließt Markenpartnerschaft mit Ubican Global



Ubican hat renommierte Marken im Portfolio und ist ein seriöser Händler mit einem etablierten Verkaufs- und Marketingprogramm.

3. Dezember 2020 – Vancouver, BC – Chemesis International Inc. (CSE: CSI) (OTC: CADMF) (FWB: CWAA) (das Unternehmen oder Chemesis), gibt bekannt, dass die Firma Ubican Global (Ubican) als Hauptlieferant für das unternehmenseigene Programm VICKI in den Vereinigte Staaten beauftragt wurde. Ubican ist ein seriöser Lieferant mit einer großen Markenfamilie, in der jede Marke aus zahlreichen Produktvarianten besteht. Zu den Produkten zählen Tinkturen, leicht verdauliche bzw. verdauungsfördernde Produkte, Esswaren, Produkte für Haustiere, Produkte für die Schönheits- und Hautpflege, Produkte für die topische Anwendung, Fitnessprodukte und Rauchwaren.

Das Team hat mit großer Sorgfalt mehr als 10 Marken kultiviert, die mittlerweile in der gesamten CBD-Branche einen ausgezeichneten Ruf genießen. Jede Marke verfolgt einen ganz spezifischen, auf sein Klientel zugeschnittenen Ansatz. Dies macht es möglich, eine entsprechende Markenbindung für die einzelnen Marken aufzubauen und wiederkehrende Einnahmen zu generieren.

Bryce Davis, CEO von Ubican, erklärt: Ubican konzentriert sich in erster Linie darauf, den Markt mit einer Vielfalt an hochwertigen Marken und Produkten zu beliefern. Unser vielfältiges Portfolio bietet uns die Möglichkeit, eine Vielzahl von unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen anzusprechen und ist damit die ideale Ergänzung zum VICKI-Programm. Da sich der Einzelhandel und das Konsumverhalten ständig weiterentwickeln, freut es uns besonders, unseren Kunden die Möglichkeit der Nutzung der interaktiven VICKI-Plattform anbieten zu können. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Chemesis und darauf, gemeinsam die Präsenz unserer beiden Markenunternehmen im US-Markt zu steigern.

Chemesis wird in Kooperation mit Ubican die VICKI-Kioske in stark frequentierten Bereichen aufstellen, um so laufende Umsätze zu generieren. Die Teams werden in enger Zusammenarbeit sicherstellen, dass jeder VICKI-Kiosk mit einem speziellen Marken- und Produktsortiment für die entsprechende Bevölkerungsgruppe bestückt wird.

Die Partnerschaft mit Ubican ist im Rahmen unseres Entwicklungsprogramms für die VICKI-Verkaufsstrategie ein wesentlicher Schritt in die Zukunft. Das Team punktet mit einem soliden und überzeugenden Marken- und Produktsortiment, fügt Josh Rosenberg, President von Chemesis, hinzu. Mit Unterstützung von Ubican als unseren Hauptlieferanten wird Chemesis sicherstellen, dass unsere VICKI-Kioske überall in den Vereinigten Staaten stets mit einem gleichbleibenden Sortiment von hochwertigen Produkten bestückt werden.

Für das Board of Directors:

Josh Rosenberg

President

Über Chemesis International Inc.

Chemesis International Inc. ist ein Cannabisunternehmen mit Geschäftsschwerpunkt in den Vereinigten Staaten, das in mehreren Staaten operiert und sich auf Einzelhandelslösungen auf Basis künstlicher Intelligenz (KI) spezialisiert hat. Das Unternehmen hält derzeit die Exklusivrechte an einem KI-basierten Kiosk, der in stark frequentierten Bereichen wie Einkaufszentren, Sportstadien, Transitknotenpunkten, Arbeitsstätten und großen Firmenzentralen aufgestellt werden kann.

Chemesis und sein Team ist es ein Anliegen, ein solides Geschäftsmodell mit Verkaufsstellen mit und ohne Bedienung für den Vertrieb von Cannabis in den Vereinigten Staaten aufzubauen. Green Spirit Rx, die Einzelhandelsmarke von Chemesis, versorgt die Konsumenten mit einer branchenführenden Technologie, den beliebtesten Produkten am Markt und entsprechenden Aufklärungsprogrammen.

Investor Relations:

ir@chemesis.com

1 (604) 398-3378

Zukunftsgerichtete Informationen:

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze, welche sich auf Aussagen zur Geschäftstätigkeit, zu den Produkten und zu den Zukunftsplänen des Unternehmens beziehen. Das Unternehmen ist zwar der Ansicht, dass diese in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen angemessen sind; es kann jedoch nicht garantiert werden, dass sich diese Erwartungen auch als richtig erweisen werden. Den Lesern wird dringend angeraten, sich nicht vorbehaltslos auf solche zukunftsgerichteten Informationen zu verlassen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen sind mit Risiken und Unsicherheiten behaftet, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Entwicklungen erheblich von jenen abweichen, die in diesen Aussagen in Betracht gezogen wurden. Unter anderem zählt dazu auch das Risiko, dass die Produkte und Pläne des Unternehmens von den Ausführungen in dieser Pressemeldung abweichen bzw. dass das Unternehmen nicht in der Lage sein wird, seine Geschäftspläne wie erwartet umzusetzen. Das Unternehmen lehnt jegliche Verpflichtung bzw. Absicht zur Aktualisierung der zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemeldung ausdrücklich ab, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Das Unternehmen ist zwar der Ansicht, dass diese in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen angemessen sind; es kann jedoch nicht garantiert werden, dass sich diese Erwartungen auch als richtig erweisen werden. Die Aussagen in dieser Pressemeldung gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemeldung.

Die Canadian Securities Exchange (CSE) hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder geprüft noch genehmigt oder abgelehnt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!