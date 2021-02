Chicken Wings und goldene Eier

Viele Börsianer freuen sich jedes Jahr auf das Highlight des US-Sports, das diesmal in Tampa Bay, Florida, ausgetragen wird. Denn gewinnt die Mannschaft, die der NFC angehört, dann sollen die Börsenkurse im Gesamtjahr zulegen. Gewinnt dagegen der Vertreter der AFC, dann gibt es börsianischen Gegenwind und am Ende Minuszeichen vor den Jahresveränderungen. Dies hat in der 1970er-Jahren Leonard Koppett herausgefunden. Soweit zum Mythos Super Bowl.

Natürlich gibt es keinerlei Zusammenhang zwischen Super Bowl und Börse außer eventuell einem psychischen Moment bei den Football-Fans. Was jedoch Tatsache ist, ist eine Verbindung von Super Bowl zu Chicken Wings. Die Preise der Hühner-Flügelchen, lecker mariniert und gebraten, klettern regelmäßig zu Zeiten des Sport-Spektakels. Oft geht sogar die Angst um, dass sie ? oh nein! ? ausgehen könnten. Das National Chicken Council ? tatsächlich, das gibt es ? erwartet einen Absatz von plus zwei Prozent in diesem Jahr für das Wochenende. Wer also auf den Super Bowl setzen will, sollte dies lieber mit Hähnchen tun als auf den Ausgang des Spiels zu setzen.

Für ernsthafte Anleger dagegen könnten der steigende Absatz von Hühnerflügeln und deren steigende Preise ein Hinweis auf die schleichend kommende Inflation sein. Wer sich dagegen versichern will, greift lieber zu Goldinvestments. Dabei können risikobereitere Investoren neben physischem Gold auch auf die Aktien der Goldgesellschaften setzen. Davon gibt es zwar Tausende. Doch nicht alle haben Investmentqualität, wie zum Beispiel Vizsla Resources und Bluestone Resources, quasi die goldenen Eier neben den Chicken Wings.

Vizsla Resources – https://www.youtube.com/watch?v=nsZ0ajrJwUo – besitzt in Mexiko die Panuco-Silber-Gold-Mine. Neueste Bohrergebnisse brachten bis zu 86,50 Gramm Silber und bis zu 18,45 Gramm Gold pro Tonne Gestein.

Bluestone Resources – https://www.youtube.com/watch?v=qUle7MKCWMw – besitzt das hochgradige Cerro Blanco-Goldprojekt in Guatemala. CEO Jack Lundin freut sich, dass trotz Corona die Arbeiten vorangetrieben werden konnten. Bis zu 1.380 Gramm Gold und 2.194 Gramm Silber je Tonne Gestein (Bonanza-Gehalte) sind ein beachtenswertes Ergebnis.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Vizsla Resources (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/vizsla-resources-corp/ -) und Bluestone Resources (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/bluestone-resources-inc/ -).

Gemäß ?34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.

Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 – 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/