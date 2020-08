Christopher O–Connor tritt von der Position des Executive Director und Chief Executive Officer von Persistent Systems Limited zurück

Persistent Systems (https://www.persistent.com/) (BSE: PERSISTENT) (NSE: PERSISTENT) gab heute bekannt, dass Herr Christopher (Chris) O–Connor, Executive Director und Chief Executive Officer von Persistent Systems Limited, mit Schreiben vom 9. August 2020 mit sofortiger Wirkung aus persönlichen Gründen zurückgetreten ist. Der Rücktritt wurde vom Unternehmen angenommen.

Der Vorstand dankt Chris für seinen Beitrag zum Unternehmen und das Herbeiführen von Veränderungen, die dem Unternehmen helfen werden, seinen Wachstumskurs fortzusetzen.

Zitat von Dr. Anand Deshpande, Chairman und Managing Director:

“Wir danken Chris für das, was er für Persistent in den letzten 18 Monaten geleistet hat. Er dazu beigetragen, bestimmte Fähigkeiten auszubauen und die Positionierung verbessert, um Chancen zu erschließen, was uns geholfen hat, trotz schwieriger Umstände ein gutes Quartal zu erreichen. Ich wünsche Chris Im Namen des Vorstands und des Unternehmens alles Gute für seine zukünftigen Bestrebungen”.

Zitat von Herrn Chris O–Connor:

“Ich habe die Möglichkeit, als Teil von Persistent mitwirken zu können, sehr geschätzt. Wir haben in den vergangenen anderthalb Jahren erhebliche Arbeit geleistet, um unsere operativen und Angebotskapazitäten zu stärken, damit wir einen rasch wachsenden Kundenstamm besser bedienen können. Auf persönlicher Ebene hege ich vielfältige Interessen, die über Technologie hinausreichen, und habe angesichts der Pandemie mit ihren Reisebeschränkungen, die auch der Verbesserung der persönlichen Gesundheit förderlich waren, die Zeit gefunden, diese Geschenke des Lebens wertzuschätzen. Vor dem Hintergrund des besten Quartals, das Persistent je erlebt hat, blicke ich nun diesen zukünftigen Unternehmungen mit Spannung entgegen. Ich wünsche der gesamten Persistent-Community und jedem einzelnen alles Gute”.

Informationen zu Persistent Systems

Persistent Systems (BSE: PERSISTENT) (NSE: PERSISTENT) ist ein globaler Lösungsanbieter, der digitale Geschäftsbeschleunigung, Unternehmensmodernisierung und digitales Produkt-Engineering für Unternehmen in allen Branchen und Regionen bereitstellt.

http://www.persistent.com/

