Cideon: Update auf Premium erleichtert digitale Transformation bei Scheuch

Systemintegrator Cideon hat bei der Scheuch GmbH in Aurolzmünster/Österreich die weltweit größte Umstellung auf Autodesk Premium umgesetzt. Das Unternehmen Scheuch, Technologieanbieter von industrieller Luft- und Umwelttechnik, bewertet diesen Schritt als wichtigen Meilenstein bei der digitalen Transformation. Die seit 2016 eingesetzten Autodesk-Lösungen im Bereich 3D-Konstruktion und Datenmanagement werden nun einfacher verwaltet und global gesteuert.

Über 500 neu implementierte Autodesk Premium Lizenzen ? diese Zahl lässt erahnen, dass es sich um ein Großprojekt handelt. Die drei Beteiligten im Projektteam ? Autodesk, Cideon und Scheuch ? erarbeiteten zunächst in einer dreimonatigen Evaluierungsphase eine flexible, zentral verwaltete und datenkonforme Lösung. Besonders dabei: Die Umstellung wurde im Named-User-Abonnement vorgenommen, ?noch vor der offiziellen Markteinführurg durch Autodesk. Konkret handelt es sich um 250 Lizenzen der Autodesk Product Design & Manufacturing Collection sowie über 250 PDM-Anwendungen mit Autodesk Vault. Neben einem weltweiten Nutzungsrecht (Global travel rights/GTR) profitiert die Scheuch GmbH von gleich mehreren Vorteilen:

Verdopplung der User-Lizenzen (1:2)

zentraler User-Steuerung (SSO)

Anwenderunterstützung mit Hilfe von KI (SAAS)

Reduzierung der IT-Infrastruktur

Einfache Implementierung des Digitalen Zwillings

Die Einführung von Autodesk Premium bei Scheuch verlief außerordentlich erfolgreich. Stefan Scheuch, Geschäftsführer der Scheuch GmbH erklärt: ?Die Umstellung hat die gruppenweite Administration der Autodesk Produkte wesentlich vereinfacht.? Harald Schrenk, Geschäftsführer Cideon Österreich, resümiert: ?Gemeinsam mit Autodesk konnten wir bei Scheuch einen wichtigen Beitrag zur digitalen Transformation leisten.? Die Experten von Cideon sind überzeugt, dass das Premium-Abonnement eine technische Lösung darstellt, welche die organisatorischen Anforderungen beim Kunden optimal unterstützt und so langfristig wirtschaftlichen Nutzen bietet. Die Mehrwerte liegen im Übrigen auch für die Kunden von Scheuch auf der Hand: Abbildung intelligenter Prozesse, Einführung von Predictive Maintenance sowie einfache Implementierung des Digitalen Zwillings.

CAD und PLM konsequent weiterentwickelt

Mit Cideon als langjährigem Autodesk Platinum Partner? aktualisierte das Unternehmen Scheuch bereits in 2016 sei?ne ge?sam?te Konstruktions- und Da?ten?ma?nage?ment?soft?ware (CAD/?PDM) mit Au?to?desk-Pro?duk?ten. Im Zuge der ganzheitlichen Wertschöpfungskette ergaben sich in der jüngeren Vergangenheit auch Themen wie PLM, Digital Twin und Autodesk Make. Diese Themen waren Mosaiksteine der digitalen Transformation, die zugleich die Zusammenarbeit beider Unternehmen noch weiter intensivierte.

Über Autodesk Premium

Autodesk Premium bietet besonders für größere Unternehmen zusätzliche Lizenz-Vorteile, etwa Einsparungen bei den Verwaltungskosten, ein Plus an technischem Support (24/7) sowie die Möglichkeit des Zentraleinkaufs. Weiterer Vorteil in der Praxis: Bei einer Premium-Lizenz kann die zentrale User-Steuerung/Single-Sign-On (SSO) implementiert werden, die für zusätzliche Sicherheit sorgt ? insbesondere für global tätige Unternehmen. Für das Tagesgeschäft bedeutet das: Die Compliance ist gewährleistet.?

CIDEON berät und unterstützt Unternehmen dabei, Innovationen umzusetzen, Engineering Prozesse zu optimieren und so deren Leistungsfähigkeit, Kundennutzen und Unternehmenswert zu steigern. Dabei werden die verschiedenen Bereiche in der Konstruktionsabtei-lung betrachtet sowie die Verwaltung und Pflege von Produktdaten bis hin zur Integration in das Warenwirtschaftssystem. CIDEON ist Autodesk Platinum Partner im deutschsprachigen Raum, Partner von PROCAD, Platinum Build Partner der SAP SE und Softwarepartner der Dassault Systèmes.

Mit rund 300 Mitarbeitern an 15 Standorten in DACH gehört CIDEON zum Unternehmensverbund der Friedhelm Loh Group und vertritt dort mit dem Claim "CIDEON – efficient engineering" die mechanische und mechatronische Kompetenz sowie das ERP/PLM-Integrations- und Engineering-Know-how.

