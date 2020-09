cirosec TrendTage im November zu aktuellen Themen

cirosec, der Spezialist im IT-Sicherheitsbereich, veranstaltet im November 2020 wieder seine TrendTage rund um innovative Themen im IT-Sicherheitsbereich. Schwerpunkte dieser Präsenzveranstaltung bilden dieses Mal Techniken im Bereich Monitoring und Einbruchserkennung, Security für das Active Directory (AD), Sicherheit von Containern und DevOps sowie Sicherheitslösungen für Endgeräte.

Stationen der TrendTage sind Köln (9.11.), Frankfurt (10.11.), Stuttgart (11.11.) und München (12.11.). Die Teilnahme ist kostenlos.

Nach einer kurzen Begrüßung gibt cirosec-Geschäftsführer Stefan Strobel ein Überblick zu Markt und Techniken im Bereich Monitoring und Einbruchserkennung. Er erläutert die verfügbaren Techniken und Produkte, ihre Stärken und Schwächen, wie sie entstanden sind, wie sie sich entwickelt haben und welche Relevanz sie besitzen.

Im Anschluss präsentieren drei Hersteller ihre innovativen Produkte:

* Die Threat Hunting Challenge: Angriffe frühzeitig erkennen und richtig reagieren ? SentinelOne

Die Endgeräte-Sicherheitslösung von SentinelOne erkennt und blockiert Malware durch Analyse des Prozessverhaltens mithilfe von künstlicher Intelligenz auf den Endgeräten. Weshalb EDR (Endpoint Detection & Response) ein entscheidender Baustein einer Endpoint-Strategie sein sollte, wird anschaulich anhand einer Live-Demo erklärt.

* Sicherheit für das Active Directory ? Preempt

Preempt bietet einen modernen Ansatz rund um die Sicherheit des Active Directory (AD). Schwachstellen in der AD-Konfiguration oder Missbrauch von Identitäten können durch eine Analyse der Konfiguration und Überwachung des AD-Datenverkehrs frühzeitig erkannt werden. Mit der patentierten Conditional-Access-Technologie können Sicherheitsbedrohungen in Echtzeit basierend auf Identität, Verhalten und Risiko beseitigt werden und Lateral Movement wird verhindert.

* Sicherheit für Container und DevOps ? Aqua Security

Software-Container (Docker und andere) breiten sich rasant in Unternehmen aus. Sie bringen dabei neue Herausforderungen an die IT-Sicherheit mit sich. Die Plattform von Aqua Security wurde dafür gebaut, Sichtbarkeit, Isolation sowie Einbrucherkennung und verhinderung auch für Container zu ermöglichen und dabei transparent für DevOps zu sein.

Selbstverständlich werden bei dieser Veranstaltung die geltenden Abstands- und Hygienevorschriften sehr genau umgesetzt, da uns die Gesundheit unserer Kunden, Mitarbeiter und Partner sehr am Herzen liegt.

Weitere Informationen, die Agenda und eine Anmeldemöglichkeit finden Interessierte unter www.cirosec.de.

