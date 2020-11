Cisco Umbrella? weil Sicherheit einfach sein kann.

Haben Sie immer den passenden Schutz dabei?

Home-Office und flexibles Arbeiten ist für viele Betriebe unerlässlich. Umso wichtiger sind die Verfügbarkeit und der richtige Schutz für Ihre Infrastruktur. Mit den leistungsstarken Berichtsfunktionen von Cisco Umbrella decken Sie rasch auf, woher Bedrohungen stammen. Ergreifen Sie bei Bedarf die richtigen Massnahmen. Schützen Sie Ihre Mitarbeitenden unabhängig davon, welches Gerät oder Netzwerk sie verwenden.?

BitHawk? und Cisco pflegen eine langjährige und enge?Partnerschaften. Im On Demand Webinar zeigen wir Ihnen, wie die IT Security Ihrer Unternehmung? davon profitiert.

Webinar Teil 1

Kennen Sie die Dienstleistungen und Services von?BitHawk? Tobias Stöckli (Leiter Key Account Management) stellt Ihnen das Unternehmen kurz vor. Wenn es um IT geht, können wir Sie in vielen Bereichen professionell unterstützen. Welche? Das erfahren Sie von Tobias.

Webinar Teil 2

Cisco Umbrella?? lässt Sie nicht im Regen stehen. Wenn Stefan Boog (Senior Network Engineer, BitHawk AG) das Wort übernimmt hören Sie, wie wichtig die richtigen IT-Schutzmassnahmen sind. Hackerangriffe, Phishing, Datenkontrolle durch Externe werden immer ausgereifter und perfider.?Treffen Sie Massnahmen, bevor grosser Schaden entsteht.?Schutz, wo immer Sie arbeiten, ist ein wichtiger Bestandteil für die Sicherheit Ihres Netzwerks.?

Ein paar der unglaublichen Vorteile für überschaubare Arbeit und Kosten vorab:

Cisco Umbrella passt sich Ihren Bedürfnissen an.

Umbrella bietet einen hohen Schutz gegen Bedrohungen.

Lässt sich zentral verwalten.

Die Integration ist einfach und ohne grossen Umbau möglich.

Alles Weitere erfahren Sie im Webinar ??. Wir sind überzeugt, dass die optimale Lösung für Ihr Unternehmen dabei ist. Registrieren Sie sich jetzt und Sie erhalten in Kürze einen Link für Ihre Teilnahme.

Zum Webinar ->>

Die BitHawk AG beschäftigt rund 200 Mitarbeitende. Der Hauptsitz von BitHawk ist in Sursee, weitere Standorte befinden sich in Basel, Bern und Winterthur.

Die Kernkompetenzen der BitHawk liegen in den Bereichen Consulting, Engineering und Operations von IT-Infrastrukturen sowie in IT- und Enterprise Service Management Lösungen. Das Lösungsportfolio umfasst die Themen Netzwerk, Unified Communications und Collaboration, Unified Computing, Workplace und Public- Hybrid und Privat Clouds . Speziallösungen wie IT- Security, Retail und Digital Signage Solution runden das Portfolio ab. Qualifizierte Spezialisten beraten Kunden im Hinblick auf eine langfristig sinnvolle und anpassungsfähige IT-Umgebung. Ein umfassender Service Desk, ein eigenes Rechenzentrum und Repair Center garantieren höchste Verfügbarkeit und schnelle Reaktionszeiten.