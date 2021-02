CLARC CONTENT SERVER erfolgreich zertifiziert

Die CTO Balzuweit GmbH erhält für Ihre digitale Archivierungslösung CLARC CONTENT SERVER die Zertifizierung nach IDW PS 880. Damit wird durch einen unabhängigen Wirtschaftsprüfer garantiert, dass die Archivierungslösung die Grundsätze der Ordnungsmäßigkeits-, Sicherheits- und Kontrollanforderungen beim Einsatz erfüllt.

?Die Zertifizierung ist uns wichtig, denn damit geben wir unseren Kunden Sicherheit. Mit dem Testat wurde offiziell bestätigt, dass unsere Archiv-Lösung revisionssicher und konform mit den Anforderungen der Finanzverwaltung ist?, betont Geschäftsführer Markus Balzuweit. Das bedeutet, dass alle geltenden Kriterien im Hinblick auf Datensicherheit und Compliance eingehalten werden.

Im Rahmen der Software-Prüfung waren folgende Module integriert:

CLARC SCAN

CLARC OFFICE CAPTURE

CLARC VALIDATION

CLARC INVOICE READER

CLARC CONTENT SERVER

Bei der Prüfung der Software galt es festzustellen, ob die Lösung bei sachgemäßer Nutzung den geltenden Ordnungsmäßigkeiten entspricht. Zunächst wurde das Verfahren der Softwareentwicklung beurteilt. Dann wurden die Programmfunktionen in ihrem Aufbau und ihrer Funktion auf Herz und Nieren geprüft. Zum Schluss wurden noch die Dokumentation und Qualitätssicherungsmaßnahmen auf Vollständigkeit und Risiken untersucht.

Mit dem Ergebnis ist die CTO sehr zufrieden: ?Das Feedback des Prüfers war durchweg positiv – die Lösung sei ausgereift und durchdacht. Das freut uns natürlich, weil es uns zeigt, dass die Arbeit aller Beteiligten absolut gelungen ist.?

Seit 1990 ist die CTO Balzuweit GmbH kompetenter Partner für leistungsstarke ECM-Lösungen aus einer Hand. Das umfassende Portfolio des Stuttgarter Softwareherstellers bietet neben Dienstleistungen vor allem Software ?made in Germany? zur Digitalisierung und Verarbeitung jeglicher Dokumente – einschließlich Integration und Weiterleitung an zahlreiche Systeme. CTO setzt dabei unabhängige und modulare Standardsoftware ein, die sich maximal in führende IT-Systeme, wie SAP oder Microsoft, integriert. Bei Bedarf wird jede Lösung ganz individuell an Kundenanforderungen angepasst. Das Ergebnis ist höchste Planungs- und Investitionssicherheit sowie Transparenz, Kosten- und Zeitersparnis, die für das eigentliche Kerngeschäft genutzt werden können.

CLARC ENTERPRISE ist die Enterprise Input Management (EIM) Suite für ECM- und DMS-Systeme der CTO Balzuweit GmbH. Der Name CLARC steht für „clever archive“ und betitelt seit dem Jahr 1999 die hauseigene Produktlinie der CTO. Die modernen CLARC ENTERPRISE Technologien orientieren sich an den Anforderungen internationaler Unternehmen und vereinen alle wichtigen Document Management Services und Funktionen zentral an einem Punkt. CLARC ENTERPRISE zeichnet sich durch seine Hochverfügbarkeit, gute Skalierbarkeit und eine effiziente Lastverteilung aus.