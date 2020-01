ClassPass erhält Finanzierung von 285 Millionen US-Dollar und expandiert weiter im deutschsprachigen Raum (FOTO)

Mit neuen Mitteln sollen internationale Expansion undFirmenprogramm weiter vorangetrieben werden

– Serie-E-Runde wird von L Catterton und Apax Digital Fund

angeführt

– ClassPass nun auch in Österreich sowie in Hamburg als dritter

deutscher Stadt verfügbar

ClassPass, eine weltweit führende Plattform zur studioübergreifenden Buchung von

Fitnesskursen und Wellnessanwendungen, hat eine Serie-E-Finanzierungsrunde in

Höhe von 285 Millionen US-Dollar abgeschlossen. Die von L Catterton and Apax

Digital angeführte Runde, an der auch der bestehende Investor Temasek beteiligt

war, folgt auf die erfolgreiche Expansion des Unternehmens in 28 Länder. Zudem

konnte das Unternehmen bereits mehr als 1.000 führende Arbeitgeber weltweit für

sein Corporate-Wellness-Programm gewinnen. Hinter dem Erfolg stehen eine

Technologie und ein Geschäftsmodell, die für mehr Einnahmen und eine bessere

Auslastung bei den Partnerstudios sorgen.

Gleichzeitig mit der Finanzierung gibt ClassPass auch seine weitere Expansion im

deutschsprachigen Raum bekannt. So ist das Unternehmen seit Ende 2019 auch in

Österreich vertreten, wo es bereits über eine Reihe von Partnerschaften in der

Hauptstadt Wien verfügt. Zudem hat ClassPass mit Hamburg im Dezember 2019 die

dritte deutsche Stadt nach Berlin und München hinzugefügt. Auch in der Schweiz

ist ClassPass vertreten: in Zürich und Genf. Getrieben wird die Expansion von

einem starken DACH-Team, das weiter ausgebaut werden soll. Auch für 2020 plant

ClassPass, das Wachstum in der DACH-Region fortzusetzen und weitere Städte

hinzuzufügen.

“Die DACH-Region ist für uns sicher einer der wichtigsten und herausforderndsten

Märkte in Europa”, betont Markus Büchtmann, General Manager DACH. “Nachdem mit

der im vergangenen Jahr begonnenen Expansion eine tolle Basis gelegt wurde,

werden wir in diesem Jahr in weiteren Städten starten und im gesamten DACH-Raum

unsere Partner-Basis stärken. Wir freuen uns, gemeinsam mit dem Markt zu wachsen

und weiter in die Fitness-Industrie zu investieren, um mehr Menschen für ein

aktives Leben zu begeistern.”

“2019 war das Jahr der Expansion für uns”, sagt Sophie Pless, Head of EMEA

Expansion. “So sind wir weltweit mittlerweile in fast 30 Ländern vertreten. Auch

in Kontinentaleuropa haben wir im Mai 2019 gestartet – hier waren Berlin und

München ganz oben auf der Liste für uns. Deutschland war unser erster Launch in

lokaler Sprache. Hier haben wir auch zum ersten Mal zusätzliche lokal beliebte

Zahlungsmittel wie zum Beispiel SOFORT-Überweisungen angeboten. Mittlerweile

sind wir in 13 europäischen Ländern vertreten, darunter im DACH-Raum mit sechs

Städten – Berlin, Genf, Hamburg, München, Wien und Zürich.”

Vorreiter als Fitness- und Wellness-Marktplatz dank führender Technologie

2013 gegründet war ClassPass der erste Online-Marktplatz für Fitness- und

Wellness-Angebote überhaupt. Heute unterhält das Unternehmen Partnerschaften mit

mehr als 30.000 Fitnessstudios und Wellness-Anbietern in aller Welt und bietet

seinen Nutzern damit das weltweit größte Netzwerk in diesem Bereich. Die

Finanzierung ermöglicht es ClassPass, das derzeit über 650 Mitarbeiter auf fünf

Kontinenten beschäftigt, auch weiterhin seine im eigenen Haus entwickelte

Buchungs- und Reservierungstechnologie mit hoher Geschwindigkeit auf globaler

Ebene zu skalieren. Mit der auf Machine-Learning basierenden

ClassPass-Technologie können die Partner Umsatz und Auslastung in ihren Studios

optimieren.

“Wie sind motiviert durch die Wirkung, die wir auf Mitglieder und Partner haben,

darunter die 100 Millionen Trainingsstunden, die bislang gebucht wurden. Dieses

Investment ist ein wesentlicher Meilenstein, der unsere Mission weiter

voranbringt, Menschen zu helfen, aktiv zu bleiben und ihre Zeit sinnvoll zu

verbringen”, sagt Gründerin und Executive Chairman Payal Kadakia.

Im Zuge der Finanzierung werden Marc Magliacano, Managing Partner bei L

Cattertons Flagship Fund, und Daniel O–Keefe, Managing Partner bei Apax Digital,

neue Mitglieder des Board of Directors.

“Diese Finanzierung ist ein Ergebnis unseres nachgewiesenen und anhaltenden

Erfolgs in den USA und unserer schnellen und erfolgreichen internationalen

Expansion. Innerhalb von 18 Monaten wuchs unsere Präsenz von vier auf 28 Länder

an. Sogar in den europäischen Märkten, in denen wir erst kürzlich starteten,

bezeichnen uns viele unserer Partner als wichtigsten Faktor, wenn es um den

Anstieg der Neukunden-Reservierungen geht”, sagt Fritz Lanman, CEO von

ClassPass. “Unser Ziel ist es die erste Wahl und der Marktführer in jedem Land

zu sein, in dem wir aktiv sind. Diese Finanzierung ermöglicht es uns, noch

schneller innerhalb bereits bestehender Märkte zu wachsen, in noch mehr Ländern

präsent zu sein und unser Firmenprogramm weltweit auszubauen. Darüber hinaus

freue ich mich sehr, zwei neue Board-Mitglieder begrüßen zu können, die

unglaubliche Expertise in den Bereichen Fitness und digitale Abo-Modelle

mitbringen.”

Über ClassPass

ClassPass, 2013 gegründet, ist eine weltweit führende Plattform zur

studioübergreifenden Buchung von Fitnesskursen und Wellnessanwendungen. Basis

ist ein flexibles Mitgliedschaftsmodell, über das die Nutzer sofortigen Zugang

zu über 30.000 ausgewählten Partnerstudios weltweit erhalten. Dort können sie

Fitnesskurse buchen, wie z. B. Yoga, Spinning, Pilates, Krafttraining oder

Boxen, aber auch Wellnessangebote von Massage über Akupunktur bis zu

Spa-Behandlungen. Mittels Machine Learning macht es ClassPass den Nutzern

besonders einfach, die passenden Angebote zu entdecken und gibt individuelle

Empfehlungen, die auf den jeweiligen Zielen und Präferenzen der Mitglieder

beruhen. Partnerstudios können mit ClassPass bisher ungenutzte Kapazitäten

monetarisieren, neue Kunden gewinnen und so neue Einnahmequellen erschließen.

ClassPass hat seinen Hauptsitz in New York und ist derzeit in fast 30 Ländern,

darunter auch Deutschland, Österreich und in der Schweiz, aktiv.

