Clausohm-Software GmbH wird zum digitalen Schutzschild der Wirtschaft in Mecklenburg-Vorpommern

Heute sind die meisten Unternehmen abhängig von der Funktion ihrer IT. Die Bedeutung digitaler Infrastruktur für unser wirtschaftliches und gesellschaftliches Leben ist enorm. Gleichzeitig ist digitale Kriminalität eine reale, täglich wachsende Gefahr für Unternehmen, Behörden und die öffentliche Infrastruktur. Mit der Komplexität von IT-Landschaften steigt gleichzeitig die Anzahl der Schwachstellen und ständig kommen neue Verwundbarkeiten hinzu.

Die Angriffe sind unsichtbar ? die Schäden nicht

Jede noch so kleine Lücke in den digitalen Schutzwällen kann zum Einfallstor für Hacker werden ? oft mit fatalen Folgen. Wertvolle Unternehmensdaten, die Steuerung von Anlagen oder der eigene Ruf ? IT-Angriffe können hier innerhalb kürzester Zeit großen Schaden anrichten.

Die Clausohm-Software GmbH mit Sitz in Neverin ist seit über 30 Jahren am Markt und entwickelt Software und Online Plattformen für große Autohersteller: ?Wir achten seit jeherauf unsere IT-Sicherheit. Alle 2 Sekunden erleben wir einen Hacking Angriff. Der Schaden wäre nicht auszumalen, wenn wir gehackt werden würden. Zum Glück und dank unserer Sicherheitsmaßnahmen ist das noch nie passiert?, Stefan Otto, Product Manager Cyber Security bei Clausohm.

Cyber Security als neue Dienstleistung

Die Clausohm-Software GmbH bietet seit kurzem Cyber Security als neue Dienstleistung an. ?Das, was wir mit und von den großen Konzernen gelernt haben, möchten wir der Wirtschaft in Mecklenburg zur Verfügung stellen. Egal ob Klein-, Mittel- oder Großunternehmen, mit unseren individuellen und modular aufgebauten Paketen decken wir alle Bereiche ab?, Katharina Clausohm, Geschäftsführerin der Clausohm-Software GmbH.

Unternehmen können ab sofort zwischen einem professionellen QuickCheck für eine Webseite, einer Schwachstellenanalyse von IT-Infrastrukturen und simulierten Hacking-Angriffen mit spezifischen Testszenarien auswählen – je nach Größe und Bedürfnis. Getestet wird alles: von veralteter Soft- und Hardware, Webseiten, Apps, Online Shops und Servern bis hin zu umfangreichen Hacking Angriffen in größeren Unternehmen. Hier erleben Firmen aus der Perspektive des Hackers wie schwierig es ist in die hauseigenen Systeme einzudringen. In Zukunft wird das IT-Unternehmen die Firmen und ihre Mitarbeiter im Land schützen und für Gefahren sensibilisieren.

Mangelndes Bewusstsein in den Betrieben

Viele Unternehmen glauben, dass sie nicht interessant seien für Hacker oder dass die Installation einer Firewall ausreiche. Updates für die eigenen IT-Infrastrukturen mache man später, denn gerade jetzt könne man sich keinen Aufwand darin leisten. Wenn ein Angriff erfolgreich ist, ist es für eine Reaktion zu spät. Dabei ist ein guter Schutz überlebenswichtig und kann das Unternehmen für die Zukunft sicher aufstellen.

20 kostenlose QuickChecks für Ihre Web Plattform!

Möchten Sie erleben, wie Sie als Unternehmer profitieren, wenn sie mehr in ihren Schutz vor Eindringlingen aus dem Web investieren?

Die Clausohm-Software GmbH vergibt 20 kostenlose QuickChecks im Wert von insgesamt 15.000 Euro. Als Unternehmen können Sie sich bis zum 10. März 2021 auf www.cyber24security.de bewerben!

Die Clausohm-Software GmbH ist ein Familienunternehmen, das 1990 in Neverin gegründet wurde und sich auf komplexe IT-Lösungen für Automatisierungsprozesse sowie auf webbasierte Plattformen spezialisiert hat.

Als Spezialist für Softwareentwicklung sind wir der ideale Partner bei Ihrer digitalen Transformation. Als unabhängiger Dienstleister entwickeln wir maßgeschneiderte Lösungen von der IT-Strategie bis hin zur fertigen Software, die für schlanke und reibungslose Arbeitsabläufe sorgen.

Unser Team von mehr als 75 Ingenieuren aus den Bereichen IT und Automation, darunter IT Projektleiter, Architekten, Entwickler, Tester, Qualitätsmanager, Konstrukteure, Elektriker und SPS-Programmierer, stehen für jahrelange Praxiserfahrung, Technologiekompetenz und zertifizierte Qualität.