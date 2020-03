CleverTap stärkt globale Präsenz mit Expansion in den Mittleren Osten

Führende Firma im Bereich

Engagement und Bindung von Kunden sorgt mit mehr als 25 Kunden für Dynamik im

Markt des Gulf Cooperation Council

CleverTap

%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2733270-1%26h%3D4014412962%2

6u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.clevertap.com%252F%26a%3DCleverTap&a=CleverTap),

eine führende Plattform für den Kundenzyklus und die Nutzerbindung mit KI, hat

heute ihre Expansion auf den Markt des Kooperationsrats der Arabischen Staaten

des Golfes (Gulf Cooperation Council – GCC) mit über 25 Kunden bekannt gegeben.

Zu den neuen Marken, welche die Plattform von CleverTap nutzen werden, um ihre

Kunden zu binden, zu halten und ihren Kundenstamm zu vergrößern, gehören CAFU

ttps://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2733270-1&h=3598173760&u=https%3A%2F%2Fc212.n

et%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2733270-1%26h%3D3261679379%26u%3Dhttps%2

53A%252F%252Fwww.cafu.com%252F%26a%3DCAFU&a=CAFU), eine Anwendung zur Lieferung

von Brennstoff, Shahid

90&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2733270-1%26h%3

D4200968676%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fshahid.net%252F%26a%3DShahid&a=Shahid),

eine führende Plattform für das Video-Streaming und Ooredoo

link/?t=0&l=de&o=2733270-1&h=2625489039&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3

Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2733270-1%26h%3D2637708578%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.o

oredoo.com.kw%252F%26a%3DOoredoo&a=Ooredoo), das führend auf dem örtlichen

Telekommarkt ist. Bei der Expansion auf diesen neuen Markt nutzt CleverTap seine

globale Präsenz und stärkt seine Kapazitäten, seinen weltweiten Kundenstamm zu

bedienen.

“Das fortgesetzte Wachstum von CleverTap auf wichtigen globalen Märkten

unterstreicht unser Engagement, weltweit tätigen Großfirmen und örtlichen

Unternehmen die benötigten Werkzeuge an die Hand zu geben, effektive

Marketingkampagnen durchzuführen und Engagement und Bindung von Kunden als

Wachstumstreiber zu steigern”, sagte Malay Harsha, Leiter des Bereichs Marketing

für den Mittleren Osten, die Türkei und Afrika bei CleverTap. “CleverTap ist mit

seiner Expansion in den Mittleren Osten gut positioniert, bestehende und

künftige Kunden in die Lage zu versetzen, langfristige Beziehungen aufzubauen,

die für Umsatzwachstum sorgen.”

Als führende Omnichannel-Marketingplattform mit KI für große Unternehmen

unterstützt CleverTap Vermarkter dabei, Nutzer zu halten und den Wert ihrer

Nutzer im gesamten Zyklus zu maximieren. CleverTap bietet einen einheitlichen

Ansatz zur Bewältigung häufig vorkommender Schwierigkeiten wie Datenverinselung

und stellt individuelle Marketingbotschaften in Echtzeit zur Verfügung, die auf

Kundenverhalten basieren, statt nur auf einem statischen Kundenprofil. So können

Firmen flexibel experimentieren, lernen und Strategien mobiler Anwendungen

optimieren, um mehr Engagement und Bindung von Kunden zu erzielen.

“CleverTap hat bei der Ausweitung der Reichweite seiner innovativen Lösung für

die Nutzerbindung fantastische Fortschritte gemacht”, sagte Anand Jain, einer

der Gründer und Chief Strategy Officer von CleverTap. “Wir sind höchst erfreut,

unserem wachsenden weltweiten Kundenstamm neue Möglichkeiten zu eröffnen,

besseres Kundenengagement zu erzielen und Kunden ein innovatives und umwäzendes

Umfeld zu bieten.”

Weitere Informationen und die Möglichkeit für ein maßgeschneidertes Demo erhalten Sie unter clevertap.com

erhalten Sie unter clevertap.com (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2733270-1&

h=4104501515&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D27332

70-1%26h%3D577809626%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.clevertap.com%252F%26a%3Dcleve

rtap.com&a=clevertap.com).

Informationen zu CleverTap

CleverTap ist die führende Plattform für Engagement und Bindung von Kunden, mit

der Marken den Wert ihrer Nutzer im gesamten Zyklus maximieren können.

Verbrauchermarken weltweit, die mehr als 8.000 Apps vertreten – darunter

Vodafone, Star, Sony, Discovery, Fandango LATAM, Carousell und Gojek – setzen

auf CleverTap, um Engagement und Bindung von Kunden zu verbessern und damit die

langfristigen Umsätze zu steigern. CleverTap wird von führenden

Risikokapitalfirmen unterstützt, darunter Sequoia India, Tiger Global

Management, Accel und Recruit Holdings. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz im

kalifornischen Mountain View und verfügt über regionale Niederlassungen in

Amsterdam, Singapur, Dubai und Mumbai. Weitere Informationen erhalten Sie unter

clevertap.com (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2733270-1&h=2911464886&u=http

s%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2733270-1%26h%3D13302874

23%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.clevertap.com%252F%253Futm_medium%253Dpr%2526amp

%253Butm_source%253Dprnewswire%2526amp%253Butm_campaign%253Dawspressrelease02122

019%26a%3Dclevertap.com&a=clevertap.com) oder folgen Sie uns auf LinkedIn (https

://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2733270-1&h=655781812&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2F

c%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2733270-1%26h%3D2541623555%26u%3Dhttps%253A%2

52F%252Fwww.linkedin.com%252Fcompany%252Fclevertap%252F%26a%3DLinkedIn&a=LinkedI

n) und Twitter (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2733270-1&h=1764865923&u=htt

ps%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2733270-1%26h%3D3493655

275%26u%3Dhttps%253A%252F%252Ftwitter.com%252Fclevertap%26a%3DTwitter&a=Twitter)

.

