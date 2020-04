clients&candidates welcomes Georg F. Reinke

clients&candidates ist eine hochspezialisierte Personalberatung für den Rechts- & Steuermarkt. Kunden wird echtes Headhunting angeboten (mehr dazu unter: https://clientsandcandidates.com/headhunter-fuer-juristen-headhunter-jurist/ )

Innerhalb eines Jahres wurde die Anzahl der Berater verdoppelt und nach Frankfurt und Köln eröffnet clients&candidates nunmehr den dritten Standort.

Aus dem Herzen Münchens heraus wird Georg Reinke den Tax & Finance Bereich verantworten und seine langjährige Expertise im Bereich Headhunting für den Steuer- & Rechtsmarkt einbringen.

Georg Reinke berät deutschlandweit Klienten aus dem Kanzlei-, Beratungs- und Unternehmensumfeld bei der Besetzung von Steuer(rechts)- und Finanzspezialisten über sämtliche Hierarchieebenen hinweg.

Für Kunden

Personalgewinnung durch Executive Search und Tax Recruitment

Wir unterstützen Sie im Rahmen exklusiver Suchaufträge bei der Besetzung von Vakanzen im Rechts- und Steuerbereich. Dabei können Sie auf unser über Jahre gewachsenes Netzwerk und unseren Kandidatenpool zurückgreifen. Darüber hinaus sprechen wir mit Fingerspitzengefühl passende Kandidaten bei Konkurrenzunternehmen gezielt für Sie an.

Unsere Berater konnten in den letzten Jahren zahlreiche (strategische) Vakanzen sowohl auf Unternehmensseite (z.B. (Senior) Tax Manager, (Senior) International Tax Manger, Tax Officer, Head of Tax) als auch auf Kanzlei- und Beratungsseite (vom Manager/Associate bis zum Partner) in unterschiedlichen Themengebieten (z.B. M&A Tax, International Tax, VAT Tax, Corporate Tax) erfolgreich und nachhaltig besetzen.

Mehr: https://clientsandcandidates.com/headhunter-tax/

Für Kandidaten

Strategische Karriereberatung und Business Coaching

Langfristiger Sparringspartner: Wir begleiten junge Berufsträger gleichwie Kollegen mit mehrjähriger Berufserfahrung bei der beruflichen Neuorientierung.

Wir sind geschätzter Partner bei den renommiertesten Einheiten ? von der Boutique- über die WP-Gesellschaft bis zur Großkanzlei.

Daneben unterstützen wir regelmäßig Unternehmen vom Start-Up bis zum Dax-Konzern bei der Besetzung von Inhouse-Positionen.

Aufgrund unseres regelmäßigen Austauschs mit Entscheidungsträgern haben wir einen sehr guten Marktüberblick und sind daher in der Lage, für unsere Kandidaten langfristige Lösungen und spannende Optionen zu finden.

Mehr: https://clientsandcandidates.com/tax-recruitment/