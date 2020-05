cloud archive von bpi solutions: Gemeinsame Dateninfrastruktur nicht nur in Zeiten von SARS-CoV-2

Die Cloud Archivierung erhält in Zeiten des Coronavirus eine zusätzliche Bedeutung: Der optimiert schnelle und sichere Zugriff auf Unternehmensinformationen für die Zusammenarbeit sowohl in Unternehmen als auch darüber hinaus. Die flexible Cloud Archivierung von bpi solutions, den IT-Spezialisten in Sachen Digitalisierung, unterstützt Unternehmen Synergieeffekte zu nutzen und die Eigenständigkeit zu bewahren.

Unabhängig von rein rechtlichen oder statistischen Gründen, Geschäftsanforderungen oder anderen Verpflichtungen – Cloud-Archivlösungen von bpi solutions sind effiziente Lösungen, die von der kleinsten Arbeitsgruppe bis zum größten Unternehmen die Zusammenarbeit im Unternehmen bei den geschäftlichen Aktivitäten erleichtern. Erhöhte Flexibilität und Agilität im Tagesgeschäft, optimierte Ausnutzung der IT-Ressourcen durch die Archivierung der Daten in der Cloud.

Die Cloud-Archivierung bietet neben der revisionssicheren Archivierung eine sichere, komfortable und durchgängig verfügbare Lösung für vernetztes Wissen. Die Nutzer profitieren von der intuitiven Bedienung, den leistungsstarken Suchabfragen und dem schnellen Auffinden der Ergebnisse. Ohne belastende Vorabinvestitionen wird die Archivlösung an die individuellen Anforderungen im Unternehmen angepasst. Mittels Browser erfolgt der schnelle Zugriff auf die Daten im Rechenzentrum. Betriebe optimieren mit bpi cloud archive den internen Verwaltungsaufwand und setzen auf eine kostenoptimierte Infrastruktur, die alle Möglichkeiten der Integration vorhandener Lösungen offeriert.

In Zeiten gesteigerter Kundennachfragen spielen kurze Auskunftszeiten und effektive Arbeitsprozesse eine wesentliche Rolle. Gleichzeitig dienen sie dem gesteigerten Sicherheitsbedürfnis. Gerade mit der Einfachheit unterstützen die cloud archive-Lösungen von bpi solutions den Mittelstand.

