Cloud Bundles – Nutanix startet Channel-Initiative für den Mittelstand

Nutanix (NASDAQ: NTNX), Spezialist für Enterprise Cloud Computing, lanciert in der EMEA-Region ein neues Channel-Angebot: die ?Nutanix Cloud Bundles?. Als Teil eines umfassenderen Fokus auf den KMU-Markt verschafft dieses Angebot kleinen und mittleren Unternehmen in EMEA Zugang zu den Enterprise-Cloud-Lösungen von Nutanix. Gleichzeitig erhalten Distributoren flexiblere Möglichkeiten bei der Vermarktung des Angebots über den Channel.

Die Nutanix-Cloud-Pakete ermöglichen es mittelständischen Unternehmen, die Verwaltung ihrer Infrastruktur zu vereinfachen, für einen unterbrechungsfreien Geschäftsbetrieb zu sorgen und mit den schnell wachsenden Datenmengen sowie den damit verbundenen Herausforderungen umzugehen ? und das alles zu attraktiven Preisen.

Die Nutanix Cloud Bundles liefern kleinen und mittleren Unternehmen ein einheitliches Management für virtuelle Maschinen (VM) und Container, Dateien, Rechenressourcen, Speicherkapazitäten und Netzwerkdiensten. Damit erweitert Nutanix den Zugang zu seinen Lösungen und wird den Anforderungen sowie Budgets kleiner und mittlerer Unternehmen gerecht.

Die Cloud-Bundles ergänzen die KMU-Angebote der OEM-Partner Fujitsu (Value4you) und Lenovo (Hxpedite) und bündeln die Software-Lizenzen der zentralen Lösungen von Nutanix, die für den Mittelstandsmarkt am relevantesten sind. Sie sind in drei unterschiedlichen Serviceniveaus erhältlich:

Das Basis-Paket enthält die Grundbausteine des Nutanix-Stacks: das Enterprise-Cloud-Betriebssystem AOS, den AHV-Hypervisor und die End-to-End-Verwaltungslösung Prism.

Die Standard-Stufe umfasst zusätzlich die Enterprise-Dateimanagementlösung Nutanix Files, außerdem Prism Pro mit seinen Funktionalitäten zur Managementautomatisierung mittels maschinellen Lernens (ML).

Kleine und mittlere Unternehmen, die sich für die erweiterte Ausbaustufe ? Advanced Level ? entscheiden, profitieren neben den im Standardpaket enthaltenen Bestandteilen von der Netzwerksicherheits- und Mikrosegmentierungs-Funktionalität von Nutanix Flow.

In Abhängigkeit vom ausgewählten Service-Level können Kunden die Nutanix-Software für Server-Infrastrukturen mit 24 (drei Server) bis 192 Kernen (sechs Server) abonnieren. Die Cloud-Bundles sind mit allen von Nutanix zertifizierten Hardware-Plattformen kompatibel und enthalten Software-Support für drei Jahre.

Für die Markteinführung sind die autorisierten Distributoren des Anbieters eigenständig verantwortlich. Durch diesen agilen Ansatz können zertifizierte Reseller die Pakete ihren Mittelstandskunden schneller und effizienter anbieten.

Die Nutanix Cloud Bundles richten sich ausschließlich an Neukunden und sind in der EMEA-Region über den Channel bis zum 31. Juli 2020 erhältlich. Nutanix-Partner profitieren von demselben Maß an Marketing-Unterstützung, das ihnen ansonsten bei der Ansprache von Großkunden zusteht.

Neue Partner, die an diesem Programm teilnehmen möchten, müssen sich zuerst für das Nutanix-Partnerprogramm anmelden. Damit kommen sie in den Genuss der zahlreichen Programmvorteile, zu denen beispielsweise die finanziellen Anreize und Rabatte zählen, die Nutanix Ende 2019 eingeführt hat.

Was die Distributoren sagen

?Unternehmen jeder Größe sehen sich den Herausforderungen bei der Verwaltung ihrer immer komplexer werdenden IT-Umgebungen ausgesetzt, und genau darauf richten sich unsere Lösungen. Mit der Lancierung der Nutanix Cloud Bundles gehen wir neue Wege und bündeln unsere zentralen Angebote in attraktiv bepreisten Paketen, die wir dem Mittelstand über unsere Partner zur Verfügung stellen?, so Cyril VanAgt, Senior Director Channel Sales EMEA bei Nutanix: ?Im Rahmen dieser Angebote und als eines ihrer Ziele können die Distributoren eigenständiger bestimmen, wie sie ihre Channel-Partner in kurzer Zeit zum Vertrieb der Bundles und die Endkunden zu deren Einsatz befähigen.?

Eric Nowak, President des Enterprise Computing Solutions Business EMEA bei Arrow, ergänzt: ?Heutzutage verwalten kleine und mittlere Kunden genauso wie Großkonzerne eine schnell wachsende Vielfalt an Workloads und Anwendungsfällen. Mit den neuen Paketen können Nutanix-Partner diese Kundenanforderungen dank der integrierten Kombination aus Infrastruktur-, fortschrittlicher Kontroll- und Sicherheits-Software adressieren. Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit unseren Kunden diese großartige Gelegenheit wahrzunehmen und es ihnen zu ermöglichen, von den vereinfachten Angebots- und Bestellabläufen zu profitieren ? und gleichzeitig sicherzustellen, dass alle in Betracht kommenden Programme angewendet werden.?

Justyn Leonard, Global Head of Cloud Transformation bei Exclusive Networks, erklärt: ?Diese neuen Cloud-Angebote bieten Nutanix-Partnern eine ausgezeichnete Chance, die Anforderungen ihrer kleinen und mittleren Kunden zu erfüllen, die ihre Infrastruktur schnell und kostengünstig skalieren möchten. Unser Ziel als Nutanix-Distributor ist es, sowohl für Nutanix als auch für unsere Vertriebspartner einen Mehrwert zu schaffen. Wir sind bereit, mit unseren Partnern ein differenziertes Angebot zu erstellen, indem wir das Programm und seine vereinfachten Angebots- und Bestellfunktionen nutzen.?

?Dank der eingebauten Einsparmöglichkeiten der Nutanix Cloud Bundles für Kunden können Nutanix-Partner kleinen und mittleren Unternehmen die Möglichkeit verschaffen, ihre Infrastruktur schnell und kostengünstig zu skalieren?, so Jason Boxall, VP Vendors & Alliances Europe bei Tech Data Advanced Solutions. ?Als autorisierter Nutanix-Distributor freuen wir uns, unsere Partner bei der Markteinführung dieser vereinfachten Lösungsangebote zu unterstützen.?

