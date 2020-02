Cloud ermöglicht intelligente LV-Erstellung mit NOVA AVA

Die NOVA Building IT GmbH hat ihre webbasierte Software für Baukosten- und Projektmanagement durch ein innovatives Feature weiterentwickelt: Der NOVA SmartPool unterstützt und vereinfacht jetzt die Erstellung von Leistungsverzeichnissen mit NOVA AVA. Damit zeigt das Unternehmen, wie sich das Potenzial der Cloud im Sinne intelligenter und komfortabler Lösungen für die Anwender weiter ausschöpfen lässt.

Cloud-Lösungen werden in der Baubranche verstärkt nachgefragt und angenommen, entsprechend zählten sie zu den zentralen Themen der Fachmesse DigitalBau und am Messestand der NOVA Building IT GmbH. Der Nutzen einer cloudbasierten AVA-Software reicht von ihrer Ortsunabhängigkeit bis zu den Vorzügen der gemeinsamen Datenbasis für alle Projektbeteiligten. Denn diese hilft, Zeit einzusparen und Fehler zu vermeiden und durch effiziente Prozesse die Termin- und Kostenvorgaben einzuhalten.

?Die Möglichkeiten der Cloud sind vielfältig. Unser Anspruch ist es, daraus immer wieder neuen Nutzen für unsere Anwender zu generieren, der das Arbeiten mit NOVA noch einfacher, schneller und intelligenter macht, und den eine stationäre Software so nicht bieten kann?, sagt Sven Walter, Geschäftsführer der NOVA Building IT GmbH.

NOVA SmartPool unterstützt die LV-Erstellung

Der NOVA SmartPool sammelt die Ausschreibungstexte aller User ? anonymisiert und DSGVO-konform ? und stellt sie wiederum allen anderen Anwendern in Form von Suchergebnissen für LV-Positionen zur Verfügung. Diese können dann direkt im eigenen LV verwendet oder noch individuell angepasst werden.

Für die Leistungen lassen sich zudem regionale, zeit- und mengenbezogene Preisschätzungen abrufen, denn die Suche berücksichtigt auch den Ort und Ausführungszeitraum einer Baustelle.

Außerdem wird die LV-Erstellung durch gezielte Vorschläge für jeweils sinnvoll ergänzende Leistungen unterstützt: Wer z.B. nach Parkett sucht, bekommt auch die entsprechenden Sockelleisten dazu angeboten. Ein smarter Service, der sich bei Suchmaschinen und Onlineshops längst durchgesetzt hat, hält nun erstmals Einzug im Bereich der Bausoftware.

Der Cloud-Service NOVA AVA BIM ermöglicht das 5D Baukostenmanagement mit Kostenplanung, Mengenermittlung, Leistungsverzeichnis, Angebotsplattform, Preisspiegel, Auftrag, Nachtrag, Aufmaß, Soll-Ist-Vergleich, Rechnung, Kostenanalyse und Terminplanung. Alle Planungs-, Bauausführungs- und Instandhaltungsprozesse können damit durchgängig am 3D-Modell bearbeitet werden.

Die NOVA Building IT GmbH entwickelt echte Innovationen: Ihre Software NOVA AVA BIM 5D ist die erste und bisher einzige reine Webanwendung für AVA und Controlling. Sie macht die Vorteile des Cloudcomputings für Architekten, Planer, Ingenieure, Projektmanager und Behörden einfach und sicher anwendbar. Mit dem BIM Add-On steht auch das 3D modellbasierte Baukostenmanagement erstmals als Onlineservice zur Verfügung. Das Unternehmen ist ein Spin-off der Architext Software GmbH und wurde 2014 gegründet.